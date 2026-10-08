Pildid: Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Briti popstaari Calum Scottiga

Dirigent Kristjan Järvi juhatas oktoobri algul Hamburgis kolme kontserti, kus orkestriga astusid lavale Saksamaa räppar Kontra K ning Briti popstaar Calum Scott. Järvi kõrval oli laval Lufthansa orkester ja ka seitse tema bändi Nordic Pulse muusikut.

Kontra K jaoks oli tegemist esimese korraga, mil ta esitas oma loomingut koos orkestriga. Kontsert jõudis otseülekandena enam kui 200 kinno Saksamaal, Austrias ja Šveitsis, millest paljud olid välja müüdud.

Calum Scotti kontserdiks valmisid orkestriseaded Kristjan Järvi meeskonna käe all. Kontserdi otseülekannet jälgis YouTube'is ja TikTokis ligi 100 000 vaatajat üle maailma.

Nordic Pulse'i mänedžeri Nora Liisa Suislepa sõnul näitab Hamburgis toimunu hästi, millise haardega projekte Eesti muusikud ja loojad rahvusvaheliselt teevad. "Me räägime Eestis sageli sellest, kuidas meie artistid võiksid rohkem maailma jõuda, aga vahel tasub märgata, et eestlased juba teevad rahvusvaheliselt väga ägedaid ja suuri asju," selgitas ta.

Hamburgi koostöö lähtus Järvi arendatavast Orchestral Ritualsi lähenemisest, kus Nordic Pulse'i muusikud ei esine orkestrist eraldiseisva ansamblina, vaid musitseerivad võõrustava orkestri koosseisus.

Kontserdid toimusid 1. kuni 3. oktoobrini Hamburgi Deutsches SchauSpielHausis heategevusliku kontserdisarja Channel Aid – live in Concert 2026 raames. Channel Aid ühendab muusika ja heategevuse: digikanalites teenitud tulu suunatakse laste ja noorte sotsiaalprojektide toetuseks.