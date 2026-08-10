Augustis toimub neljandat korda Kristjan Järvi elamusfestival Meelte Videvik

Festivalil kohtuvad Kadri Voorand ja Mari Kalkunsakslasest elektroonilise muusika looja Robot Kochiga, Marten Kuningas Puuluubiga ning pärimusmuusika ansambel Rüüt Briti DJ ja turntablist'i ehk plaadimängijaid instrumendina kasutava Mr Switchiga.

Meelte Videviku projektijuhi Teele Raami sõnul ei panda festivalil kokku üksnes artistide nimekirja, vaid luuakse kohtumisi, millest võib sündida midagi täiesti uut. "Kadri Voorand, Mari Kalkun ja Robot Koch on hea näide. Neil kõigil on väga omanäoline muusikaline maailm. Me saame tuua nad samasse ruumi ja luua tingimused kohtumiseks, aga me ei kirjuta ette, kuhu see kohtumine peab välja jõudma. See selgub alles kohapeal," ütles Raam.

Elamusfestivali Meelte Videviku idee autori ja kunstilise juhi Kristjan Järvi jaoks on just selline ettearvamatus oluline osa muusikalisest kogemusest. "Olen tundnud laval, kuidas saal ei oota järgmist nooti, vaid hingab hetke koos. See ei ole juhitav, see lihtsalt juhtub. Siis, ja ainult siis, oled tõeliselt kohal," ütles Järvi.

Festivalil ei ole tavapärast minutipealt ette antud ajakava. "Tänapäeval oleme harjunud teadma, mis kell midagi algab, millal lõpeb ja mida me selle aja eest saame. Meelte Videvik kutsub sellest kontrollist natukeseks lahti laskma," selgitas Raam. "Sa tead, millised inimesed ja loojad selles öös osalevad, aga sa ei tea lõpuni, milliseks ühine teekond kujuneb. Selleks peabki ise kohal olema."

Meelte Videvik toimub tänavu neljandat korda ning jõuab tagasi Pärnumaale, kus sai 2023. aastal Reiu jõe kaldal alguse festivali esimene rännak. 2024. aastal toimus Meelte Videvik Elvas, 2025. aastal Jõelähtmel Tajus ning tänavu kogunetakse Marguse Metsamajade koduhoovi Silla külas.