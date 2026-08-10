X!

Augustis toimub neljandat korda Kristjan Järvi elamusfestival Meelte Videvik

Muusika
Meelte Videvik
Meelte Videvik Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

15. kuni 16. augustini toimub Pärnumaal elamusfestival Meelte Videvik, mis toob päikeseloojangust päikesetõusuni samasse ruumi muusikud, kelle loomingulised ruumid korraldajate sõnul ühel laval tavaliselt ei kohtu.

Festivalil kohtuvad Kadri Voorand ja Mari Kalkunsakslasest elektroonilise muusika looja Robot Kochiga, Marten Kuningas Puuluubiga ning pärimusmuusika ansambel Rüüt Briti DJ ja turntablist'i ehk plaadimängijaid instrumendina kasutava Mr Switchiga.

Meelte Videviku projektijuhi Teele Raami sõnul ei panda festivalil kokku üksnes artistide nimekirja, vaid luuakse kohtumisi, millest võib sündida midagi täiesti uut. "Kadri Voorand, Mari Kalkun ja Robot Koch on hea näide. Neil kõigil on väga omanäoline muusikaline maailm. Me saame tuua nad samasse ruumi ja luua tingimused kohtumiseks, aga me ei kirjuta ette, kuhu see kohtumine peab välja jõudma. See selgub alles kohapeal," ütles Raam.

Elamusfestivali Meelte Videviku idee autori ja kunstilise juhi Kristjan Järvi jaoks on just selline ettearvamatus oluline osa muusikalisest kogemusest. "Olen tundnud laval, kuidas saal ei oota järgmist nooti, vaid hingab hetke koos. See ei ole juhitav, see lihtsalt juhtub. Siis, ja ainult siis, oled tõeliselt kohal," ütles Järvi.

Festivalil ei ole tavapärast minutipealt ette antud ajakava. "Tänapäeval oleme harjunud teadma, mis kell midagi algab, millal lõpeb ja mida me selle aja eest saame. Meelte Videvik kutsub sellest kontrollist natukeseks lahti laskma," selgitas Raam. "Sa tead, millised inimesed ja loojad selles öös osalevad, aga sa ei tea lõpuni, milliseks ühine teekond kujuneb. Selleks peabki ise kohal olema."

Meelte Videvik toimub tänavu neljandat korda ning jõuab tagasi Pärnumaale, kus sai 2023. aastal Reiu jõe kaldal alguse festivali esimene rännak. 2024. aastal toimus Meelte Videvik Elvas, 2025. aastal Jõelähtmel Tajus ning tänavu kogunetakse Marguse Metsamajade koduhoovi Silla külas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:15

Võrumaa muuseumis avati näitus kohalikus elust silmapaistvate isikute läbi

15:59

Tallinnas esineb Gruusia pärimusmuusikaansambel Iberi

14:09

"Ämblikmees. Täitsa uus päev" püsib endiselt Eesti kinotabeli tipus

13:13

Neli kunstnikku ja uurijat valiti ERMi fotoarhiivi rahvusvahelisse residentuuri

10:51

Augustis toimub neljandat korda Kristjan Järvi elamusfestival Meelte Videvik

09:00

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Kullar Viimne

09:00

Lavakast lavale | Katarina Sits

09.08

Aasta kirjanik on Piret Jaaks romaaniga "Päikeseuskujad"

09.08

Vestlusring. Trükitud tekstide vajalikkusest

09.08

Kultuuriportaal soovitab: Heino Parsi nukufilmid Jupiteris

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09.08

Aasta kirjanik on Piret Jaaks romaaniga "Päikeseuskujad"

09:00

Lavakast lavale | Katarina Sits

10:51

Augustis toimub neljandat korda Kristjan Järvi elamusfestival Meelte Videvik

08.08

Lavakast lavale | Oliver Reimann

08.08

Mänguarendaja Mike Klubnika: usun, et Eesti mänge ja arendajaid tuleb aina juurde

13:13

Neli kunstnikku ja uurijat valiti ERMi fotoarhiivi rahvusvahelisse residentuuri

09.08

Paavlis saab läbi toidu, muusika ja tantsu kohtuda mitmekesisema Itaaliaga

09.08

Galerii: Tartuffi avafilm tõi kohale täismaja

05.08

Kalleim elav kunstnik meil ja mujal: kui suur on kaasaegse kunsti turusektor?

09:00

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Kullar Viimne

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo