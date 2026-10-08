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Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist

Kultuuripoliitika
Rahvusooper Estonia
Rahvusooper Estonia Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Kultuuripoliitika

Rahvusooper Estonia 14 solisti saatis nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu.

Kirjas rõhutavad solistid, et nende hinnangul ei ole viimase kahe kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi. "Pigem vastupidi, meile antud lubadusi ei ole täidetud. Eelkõige puudutab see solistide ja Helen Lepalaane vahelisi lahkhelisid. Senistel kohtumistel selgitati meile edasisi plaane, luuakse erinevaid strateegiaid probleemide lahendamiseks, kuid sellega hakkavad tegelema uued inimesed, personalijuht ja ooperiosakonna juht, kelle värbamised alles käivad. Seega suunab senine juht vastutuse ja lahenduste leidmise teistele."

Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes. "Me ei soovi uusi lubadusi, vaid konkreetseid otsuseid, vastutuse võtmist ja muutust juhtimises. Palume nõukogul võtta kiiremas korras vastu vajalikud otsused Estonia töötajate heaolu ning töörahu silmas pidades."

Nõukogu esimees Ivari Ilja kinnitas ERR-ile, et nad on kirja kätte saanud ja võtavad olukorda tõsiselt. Nõukogu järgmine korraline istung on nädala pärast, kus toimub põhjalikum arutelu, seejärel ollakse valmis teemat kommenteerima.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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