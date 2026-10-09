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Heldur Harry Põlda: me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamist töölt

Muusika
Heldur Harry Põlda
Heldur Harry Põlda Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Muusika

Rahvusooper Estonia solist Heldur Harry Põlda ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust.

Heldur Harry Põlda ütles ERR-ile antud intervjuus, et tema hinnangul on meediasse jõudnud kirja põhjal esitatud valeväiteid. "Me pole oma pöördumises nõukogule nõudnud praeguse direktori eemaldamist oma töölt. Ma ütlen ausalt, et oleks äärmiselt loll minust selliseid nõudeid vormistada. Meil ei ole seda pädevust, et dikteerida nõukogu tööd."

Estonia maja juhtimine on Põlda sõnul nõukogu töö ja nemad peavad selle probleemiga tegelema. "Kõik, mis me pöördumises teada andsime, on see, kas probleemid on viimasel ajal leidnud õige ja rahuldava lahenduse või mitte ning kas me näeme ja usaldame seda tegevusprotsessi, aga siin on võetud sõnad ja keeratud valeks."

Põlda rõhutas, et tema eesmärk pole saata sõbralikke kirju, vaid olla kollektiivi hääl. "Me rääkisime väga argumenteeritult ja küll sõbralikul toonil asjadest, et tahame näha muutuseid, sest on konkreetseid teemasid, kus me ei ole näinud enda jaoks rahuldavaid tulemusi ja nendega tuleb viivitamatult tegeleda. Muud midagi."

"Me ootame kindlaid otsuseid ja vastutuse võtmist, see on see, mida me tahame: hoida suhtlus avatuna ja et me saaksime tegeleda konflikti lahendamisega modernsel kombel, sest praegu jääb mulje, et konflikti üritatakse lahendada vaikuses," rõhutas ta ja lisas, et tal ei ole mõistagi hea meel seista ja lahendada seda avalikus ruumis.

"Minule on lastetuba õpetanud seda, et kodused probleemid lahendame ära koduseinte vahel ning oleme üritanud seda teha. Kahjuks nüüd lekkis teavitus meediale, millest ka kõik kinni hakkasid, sest see tundus väga intrigeeriv."

Põlda selgitas, et kuigi väide usalduse kadumisest, mis ka meedias välja toodi, on õige, siis on seal tema sõnul õhkõrn piir, kust üle ei saa minna. "Me ei saa dikteerida nõukogule mingisuguseid asju ja öelda, et usaldus on täielikult kadunud - need on valeväited."

Praegusel hetkel ei ole Estonia solistid veel teatrijuhi Ott Maateniga suhelnud. Väite peale, justkui valitseks Estonia majas hirmuõhkkond ja kardetakse oma tööst ilma jääda, sõnas Põlda, et hirm saab alati toitu, kui jäävad konfliktid õhku. "Eks igaüks tunneb seda hirmu individuaalselt, ma ei oska rohkem kommenteerida. Loodan, et saame koos hirmust üle ja leiame lahenduse."

Lahendused võiksid tema arvates olla avatud suhtlus ning tänapäevasem orgisatsiooni juhtimise stiil. "Midagi muud ei tahtnudki me ka nõukogule öelda. Oleme jäänud võib-olla kuhugi eelmisesse aega kinni ning peame sellest edasi liikuma. Oleks väga oodanud, kui keegi ka seda tunnistaks," nentis ta ja lisas, et nemad töötajatena on tundud, et selle väitega võiks ka kõrgemalt poolt kaasa tulla. "Meil on juhatus ja nõukogu, kes iganes tunneb, et tal on see vastutus, võiks selle ka võtta."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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