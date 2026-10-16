X!

Kadri Tali: oleme Estonia nõukogus tegutsenud liiga aeglaselt

Teater
Foto: Ken Mürk/ERR
Teater

Rahvusooper Estonia nõukogu liige ja dirigent Kadri Tali rääkis "Vikerhommikus", et loominguliste kollektiivide mured on nõukogule teada olnud juba suve algusest ning sellest ajast on tegutsetud liiga aeglaselt.

Tali sõnul on selge, et kõike Estonias toimunut sh Ivari Ilja tagasiastumist, tuleb võtta väga tõsiselt. "Nõukogu võtabki vastutuse. Esimesed sammud on näha ja oluline on ka see, et lauljad on tähtis, iga inimene on tähtis, alaastme juhid on tähtis, publik on tähtis, maja on tähtis. Selles mõttes on väga tõsine tööpõld," selgitas Tali.

Ise mitmeid kollektiive juhtinud, sh ka Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit vedanud Tali tõdes, et pinged käivadki loominguliste kollektiividega alati kaasas. "Siis tulebki väga selgelt aru saada, kust maalt on see tervislik ja kust maalt muutub ebatervislikuks," märkis ta.

"Nõukoguna on meil väga oluline aru saada, et inimesed saaksid lavale minna nii, et nad tunnevad rõõmu, turvatunnet ja kõigil on hea olla. Ja et ka üldsusele ei piirneks see maja nende uudistega, millest viimasel ajal on räägitud, vaid et räägitaks "Othellost" ja "Kavalast rebasest". See on nõukogu eesmärk," ütles Tali ning lisas, et ka viimase nädala jooksul mainitud usalduse kaotust juhtkonda tuleb nõukogul tõsiselt võtta.

"Ka nõukogul tuleb enda peale tõsiselt vaadata: kuidas me oleme selle asja nii kaugele lubanud ja mida me teha saame, et seda päästa," lisas ta.

Tali sõnul võib katkist tassi kokku liimida, aga mingi muutus peab toimuma. "Et see asi saaks edasi minna nii, et inimesed saaksid kopsud puhta õhuga täis tõmmata," märkis Tali, kuid ei julge praegu öelda, millised need muudatused olla võiks ja kas üks muutujatest on Ott Maaten, kelle eest seisis tagasi astunud Ivari Ilja.

"Esimesena peab tegema selle väga kiire rahuloluuuringu, mida on maja solistid ja kunstiline kollektiiv palunud. Ja see ka tuleb. See peaks väga selgelt looma pildi, kas tegu on kolme-, viie- või seitsekümne protsendiga. Vastavalt sellele tuleb teha ka muudatused." Tali märkis, et uuringu korraldamisega pakub nõukogu juhtkonnale tuge, mis on ka nõukogu ülesanne.

"Ühed räägivad uue maja ehitusest, teised räägivad väikesest palgast, kolmas räägib usalduskriisist. Aga tegelikult on nõukogu asi aru saada, mis hetkel on võimalus toetuda ustavatele toetajatele, millal ei jookse meil balletitantsijad Eestist ära ja millal solistid õhtul lavale lähevad. See on tõsine ülesanne."

"Minu süda tuksub ikkagi loomingulise kollektiivi suunas. Püüdes aidata kõiki tahan ma teha niimoodi, et me saaksime aru, millepärast see rahvusooper inimestele nii tähtis on," lisas ta.

Tali lisas, et nõukogul tuleb ka endale otsa vaadata, sest viimasel ajal on tegutsetud natukene liiga aeglaselt. "Meie oleme loomingulistelt kollektiividelt saanud väga tugevaid signaale suve algusest. See ei jõudnud meieni eile. See tekitab natukene meelehärmi, et viimased kuud on meie tegevus olnud natukene aeglane. Suvi on selgelt puhkuste aeg, sinna taha on meil võimalik ka pugeda, aga nõukogul tuleb siin ka endale silma vaadata."

Tali märkis, et kõige selle kõrval sai ta tugeva elamuse "Othello" esietenduselt. "Me peame panema kõrvuti kaks asja: peame looma sellise õhkkonna, et alajuhid ja solistid saavad omavahel rääkida. Teine asi on see, et inimesed ei pea olema laval pisar kurgus. Me räägime sellest teemast täna nii, nagu rahvusooperis oleks kõik negatiivne. See ei ole nii: on väga head etendused, on väga head lauljad, on väga suur kunstiline progress toimunud."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Vikerhommik", intervjueeris Märt Treier

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:07

Uue muusika reede: Valge Tüdruk, Britney Spears, Florian Wahl, Sadu

13:47

Rahvusringhäälingu Pärnu korrespondendina alustas Silvia Sool

12:22

Teater laulab | "Aeg jalgadesse vajub nagu liiv" lavastusest "Plekktrumm"

11:40

PÖFF Shortsi rahvuslikus võistluses esilinastub 13 kodumaist filmi

11:04

Kai kunstikeskuses saab esmakordselt Baltikumis näha Jane Jin Kaiseni videonäitust

10:50

Karoliina Kreintaal: minu õpetajad olid küla pillimehed arhiivisalvestistel

10:42

Elina Masing toob Kanuti Gildi Saalis publiku ette lavastuse "Replica"

10:35

Segakoor Vox Populi tähistab 20. sünnipäeva kontsertetendusega "Lindude konverents"

10:20

Holy Motors avaldas albumi "Heaven's Night"

10:16

Mingo Rajandi uurib autorikontsertidel elu mikro- ja makrotasandil

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.10

Estonia nõukogu uus esimees on Merilin Piipuu

15.10

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

09:09

Kadri Tali: oleme Estonia nõukogus tegutsenud liiga aeglaselt

15.10

Alo Kõrve: ootan viimase hetkeni, et äkki ei pea lavale minema

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

15.10

Kauaaegne Rakvere teatri helirežissöör Elmar Sats: tehniku seisukohalt on kõige tähtsam alati näitleja

15.10

Erki Laur: näitlejale tänapäeva teatrikriitikas tagasisidet ei ole

15.10

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

14.10

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

15.10

Kirill Havanski: maailmas on lihtsalt kõike liiga palju

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo