Estonia nõukogu uus esimees on Merilin Piipuu

Samuti tutvus nõukogu rahvusooperi 2027. aasta eelarve eelnõuga, kuulas ülevaadet teatri turundus- ja kommunikatsioonitegevusest ning arutas juhtimismudeli auditi lähteülesannet ja rahulolu-uuringu korraldamist.

Merilin Piipuu oli Estonia nõukogus kultuuriministeeriumi esindaja ja kantslerina. Enne kantslerina tööle asumist oli Merilin Piipuu kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler.

Varasemalt on Piipuu juhtinud okupatsioonide ja vabaduse muuseumit Vabamu, olnud üks Antropoloogia Keskuse algatajaid ning eestvedanud mitmeid kodanikeühendusi. Piipuu on õppinud etnoloogiat ja rakenduslikku antropoloogiat Tartu Ülikoolis ning sotsioloogiat ja politoloogiat Inglismaal Essexi ülikoolis.

Piipuu soovib keskenduda nii rahvusooperi ees seisvate probleemide lahendamisele kui ka teatri pikaajalisele arengule.

"Iga inimene on oluline. Olgu mure väljendajaid üks, kaks või suurem osa töötajaskonnast – igaühe hääl loeb. Nõukogu kohustus on mõista, mis nende pöördumiste taga on, ja vajadusel tegutseda. Seepärast oleme otsustanud algatada kogu teatrit hõlmava rahulolu-uuringu," ütles Piipuu.

Meie eesmärk on taastada töörahu ja usaldus, tagada selge ja toimiv juhtimine ning luua keskkond, kus inimestel on hea töötada ning anda oma parim. Ainult nii saab Estonia pakkuda publikule suurepäraseid kunstielamusi," lisas ta.

Nädal varem, 8. oktoobril saatsid Estonia solistid nõukogule kirja. Solistide sõnul ei tekita praegune juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes.

Pärast 8. oktoobri erakorralist nõukogu koosolekut otsustas rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja kohalt tagasi astuda. Ilja põhjendas oma otsust sotsiaalmeedias, öeldes, et ei pidanud pärast 8. oktoobri istungit selles koosseisus osalemist enam võimalikuks.

Neljapäeval saatsid rahvusooper Estonia alajuhid nõukogule kirja, kus väljendavad muret teatri ligi neli kuud kestnud sisekonfliktide ja pideva negatiivse meediatähelepanu pärast. Nad paluvad nõukogul pöörata senisest suuremat tähelepanu kogu organisatsiooni huvidele ning tegeleda rahvusooperi jätkusuutliku rahastamisega.