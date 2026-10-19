Rahvusooper koondas koosseisude planeerija Helen Lepalaane

Rahvusooperi juht Ott Maaten kinnitas Ekspressile, et Lepalaane koondamine vastab tõele.

"Seoses Rahvusooper Estonia ooperiosakonna töökorralduse ümberkujundamisega kaob koosseisude planeerimise juhi ametikoht. Senised tööülesanded on jagatud teiste töötajate ja ooperiteatri loomingulise juhi vahel," lausus ta.

Lepalaan ütles Postimehele, et tegu on näiliku koondamisega ja läheb enda õiguste kaitseks töövaidluskomisjoni.

"Mulle öeldi, et minu tööülesanded on otsa saanud, aga see on puhas põhjuse otsimine, et õigustada näilikku koondamist," lausus Lepalaan. "Estonia peadirektor on koondamisprotseduuris eksinud. Ma ei ole aru saanud, et mu roll on muutunud teatris, minult ei ole küsitud tööde ülevõtmise kohta."

Lepalaan lisas, et rahvusooperis on üks või kaks vaba töökohta, mida oleks tulnud talle koondamise korral pakkuda, aga seda ei ole tehtud.

Ekspress kirjutas suvel, et metsosopran Monika-Evelin Liiv kirjutas nõukogule kirja, kus väitis, et rahvusooperi casting director ehk koosseisude planeerija Helen Lepalaan annab Estonia solistidele tasu eest laulutunde ja ühtlasi otsustab, kes millise rolli saab.

Rahvusooperi direktor Ott Maaten teatas selle peale, et teater tegi väidete uurimiseks avalduse politseile. Politsei- ja piirivalveamet lõpetas Lepalaane suhtes uurimise, sest tema tegevuses kuritegu ei tuvastatud.

Lepalaan ütles suvel Klassikaraadiole, et on raha eest laulutunde andnud ühele koosseisulisele artistile ja ühele välissolistile.

"2025. aasta kevadel kutsus meie jurist mind enda juurde ja rääkiski sellest, et on mingisugused kuulujutud, et minu käest pidi raha eest rolle saama. Ma mõtlesin, kas see on nali. Ma tegin kohe juristile palve kutsuda kokku lauljate esindus. Palusin, et keegi peab olema juhtkonnast ja palusin seda protokollida, et ma vastan kõikidele küsimustele ja olen väga huvitatud teada saama, kust selline kuulujutt on alguse saanud," meenutas ta.

Talle lubati koosolekut eelmise hooaja alguses ehk 2025. aasta sügisel, kuid lõpuks seda ei toimunud.

"Ma saatsin veel oktoobri alguses personalijuhile meeldetuletuse ja ma ei saanud mitte mingit vastust. Pöördusin lauljate poole isiklikult ja läksin personalijuhi juurde küsima, miks selline minu palve jäi rahuldamata. Lauljad ei soovinudki kohtuda. Laimata julgetakse, aga otse silma vaadata ja rääkida, mis neid häirib või mis nende mure on, seda ei tehtud," sõnas ta Klassikaraadios.

Mõned nädalad tagasi saatsid rahvusooperi solistid nõukogule kriitilise kirja, milles soovitakse peadirektor Ott Maateni lahkumist usalduse täieliku puudumise tõttu. Peamise põhjusena tõid solistid välja nende ja Helen Lepalaane vahelised lahkhelid. Solistide hinnangul ei ole viimase kahe kuu jooksul pärast viimast kohtumist peadirektoriga toimunud sisulisi muutusi.

"Pigem vastupidi, meile antud lubadusi ei ole täidetud. Eelkõige puudutab see solistide ja Helen Lepalaane vahelisi lahkhelisid. Senistel kohtumistel selgitati meile edasisi plaane, luuakse erinevaid strateegiaid probleemide lahendamiseks, kuid sellega hakkavad tegelema uued inimesed, personalijuht ja ooperiosakonna juht, kelle värbamised alles käivad. Seega suunab senine juht vastutuse ja lahenduste leidmise teistele."

Solistide sõnul ei tekita selline juhtimisviis neis usaldust ega anna kindlustunnet organisatsiooni edasise arengu suhtes.

"Me ei soovi uusi lubadusi, vaid konkreetseid otsuseid, vastutuse võtmist ja muutust juhtimises. Palume nõukogul võtta kiiremas korras vastu vajalikud otsused Estonia töötajate heaolu ning töörahu silmas pidades."