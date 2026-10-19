Helen Lepalaan: mul on olemas kirjalik kinnitus, et see koondamine on näiline

Rahvusooperist Estonia koondatud koosseisude planeerija Helen Lepalaan ütles ERR-ile antud intervjuus, et läheb töövaidluskomisjoni, kuna tal on palju materjale ja ka kirjalik kinnitus, et see koondamine on näiline.

Lepalaan kinnitas, et ta ei pea seda koondamist juriidilist korrektseks. "Minu töökoht ei ole kadunud, minu tööülesanded ei ole kuhugi kadunud, ilma nende ülesanneteta ei saaks teater väga suures osas funktsioneerida," ütles ta ja lisas, et Ivari Ilja ütles juba suvel, et kõik struktuurimuudatused tehakse koos töötajate ning uue ooperiosakonna juhiga. "Hetkel ei ole aga miski öeldust tõeks saanud."

"Mul on ka Ott Maatenilt kirjalik kinnitus, et minu tööülesanded ei ole muutunud ning need ei muutu enne, kui võetakse tööle uus ooperiosakonna juht," rõhutas ta ja lisas, et varem oli neil ka selline ametikoht nagu "kunstiline produtsent", mille puudusest on palju probleeme tekkinud. "Mul on päris palju materjale ja kirjalik kinnitus, et see koondamine on näiline."

Koondamisteate sai Lepalaan 13. oktoobril. "Sellega oli väga kiire peadirektoril," rõhutas ta ja mainis, et alates 19. oktoobrist ta enam Estonias ei tööta. "Ma lähen kindlasti töövaidluskomisjoni, minu advokaat on selleks mind julgustanud, meil on väga palju materjali, mille pealt on sõna otseses mõtte selge, et see asi pole korras."

Helen Lepalaan tõi ka välja, et suvel avalikkuse ette jõudnud väited tema tegevuse kohta Estonias on laim. "Minu vastu esitatud väärväide ei ole tõeks ostunud ei politsei uuringu ega ka teatris läbi viidud sisekontrolli järel, mis uuris täpselt 2021. kuni 2026. aastani minu õpetamistegevust ning kas see on seotud kaudselt või mittekaudselt rollidega," ütles ta ja mainis, et uurimisest tuli välja, et tema töö ei ole kuidagi rollidega seotud. "Seda ma tean loomulikult ise, kui ma seda esimest korda kuulsin, siis ma ei suutnud uskuda, et keegi sellise asja peale tuleb."

Seda Lepalaan ei soovi spekuleerida, miks temast sooviti lahti spekuleerida. "Ma ei soovi rääkida hetkel asjadest, mis pole veel valgustunud ja võib-olla ei valgustugi, ma tahan rääkida ainult asjadest, mida ma saan kindlasti tõestada ja mis on faktipõhised, ma ei taha minna kaasa poriloopimisega, mis minu suunas on tehtud."

"Me oleme kõik inimesed ja teeme vigu, aga ka minul on vaja teada, mida ma olen potentsiaalselt valesti teinud, seda pole teatri juhtkond mulle isegi võimaldanud, et solistidega kohtuda või teha kirjalikult küsitlused, mis on täpselt igaühe probleem minuga, kuid seda ei taheta teha, kuna ei saa istuda, vaadata mulle silma ja tõdeda, et võib-olla polegi midagi," sõnas ta.

Tema sõnul pidi ka sisekontroll tema tegevuse kohta minema 15. oktoobril nõukogule ja selle kohta pidi tulema pressiteade. "Mul on ka juba küllalt saanud sellest, et üks ajakirjanik võtab jälle selle teema üles, see lugu elab ise, sellel pole minuga mingit pistmist," mainis Lepalaan ja selgitas, et aga sellest lubadusest ei peetud kinni ning infot nõukogule ei esitatud ning ei tulnud ka pressiteadet. "Ma ütlesin Ott Maatenile, et see on vähim, mida teater saab teha, aga sedagi ei tehtud."

Ott Maaten: Lepalaane koondamine on osa tööprotsesside ümberkorraldusest

Rahvusooper Estonia direktor Ott Maaten ütles, et Helen Lepalaane koondamine on osa tööprotsesside ümberkorraldusest ooperiosakonnas. "Praegu on käimas uue ooperijuhi valimine ning kandidaatide sõelumine toimub järgmisel nädala," mainis ta ja lisas, et töö ümberkorraldamine toimus ammuse dokumendi alusel ja tänavu suvel avalikkuse ette jõudnud süüdistusted Lepalaane osas seda otsust kuidagi ei mõjutanud.

"Me tegime kaks kontrolli, üks oli politsei kontroll, kui tuli kahtlustus korruptiivsuse suhtes, aga tegime ka pika sisekontrolli ning ka selle tulemusena ei tuvastatud otsest seost, et Helen Lepalaan oleks oma ametiseisundit kuritarvitanud korruptiivselt, küll aga tuli seal välja teatud erapooletuse tajumisega seotud probleeme, seega peamegi vaatama üle mõned protsessid ja põhimõtted rollide määramisel," selgitas ta.

Lähiajal Maateni sõnul ühtegi teist juhtimisalast muudatust ega koondamist plaanis ei ole. "See on praegu ainuke."