Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

Rahvusooper Estonia alajuhid saatsid nõukogule kirja, kus väljendavad muret teatri ligi neli kuud kestnud sisekonfliktide ja pideva negatiivse meediatähelepanu pärast. Nad paluvad nõukogul pöörata senisest suuremat tähelepanu kogu organisatsiooni huvidele ning tegeleda rahvusooperi jätkusuutliku rahastamisega.

Alajuhid kirjutavad, et kuigi nad ei sea kahtluse alla ühegi töötaja õigust oma muredega juhtkonna või nõukogu poole pöörduda, tekitab küsimusi, miks on 14 solisti ja ka väljaspool Estoniat töötavate välissolistide avalikud sõnavõtud saanud sedavõrd suure kaalu, et selle käsitlemine on viinud ulatusliku avaliku konfliktini.

"Meile ei ole selge, millised konkreetsed asjaolud õigustavad nõukogu sedavõrd jõulist keskendumist ca kolme protsendi töötajate probleemile, jättes sisuliselt tähelepanuta ülejäänud estoonlased," kirjutavad nad.

Kirjas märgitakse, et rahvusooperis töötavad paljude erialade esindajad, kelle igapäevatöö tagab teatri toimimise ja kunstilise tulemuse. Alajuhid leiavad, et ka nende töötajate mured, vajadused ja seisukohad väärivad nõukogu tähelepanu.

"Meie jaoks on praegu eriti oluline rahvusooperi jätkusuutlik rahastamine, mis mõjutab otseselt töötajate palku, töötingimusi, loomingulisi võimalusi ja teatri arengut. Need on küsimused, mille lahendamisel ootame nõukogult aktiivset ja järjepidevat tegutsemist," seisab kirjas.

Lisaks väljendatakse muret selle üle, et pikalt kestnud avalik vastasseis kahjustab rahvusooperi mainet, töötajate töörahu ning usaldust organisatsiooni vastu.

"Palume nõukogul pöörata senisest suuremat tähelepanu kogu rahvusooperi huvidele ning keskenduda küsimustele, millest sõltuvad meie töötajate heaolu, loomingulise tegevuse jätkumine ja teatri tulevik. Samuti peame oluliseks, et teatri juhtimisele hinnangu andmisel kuulataks ära erinevate osakondade ja töötajate seisukohad, mitte ei lähtutaks üksnes ühe töötajate grupi pöördumisest."

"Meie ühine eesmärk on tugev, hästi toimiv ja kõrgetasemeline rahvusooper, kus töötajatel on võimalik keskenduda oma tööle ning kus juhtimisotsused lähtuvad kogu organisatsiooni huvidest."

Pöördumisele kirjutasid alla Aili Roose (koori ja orkestri direktor), Margot Sildam (pearaamatupidaja), Kaire Hallismaa (toitlustusosakonna juht), Mario Madiste (pealavameister), Rasmus Rembel (valgusala juhataja), Kadri Kuusler (dekoratsiooniala juhataja), Vello Ojamäe (haldusosakonna juhataja), Maike Maiste (personalijuht-jurist), Helen Lepalaan (koosseisude planeerimise juht), Kaire Kasetalu (Eesti Rahvusballeti koordinaator), Janika Olup (grimmiala juhataja), Jana Luks (rahvusooperi ja -balleti Estonia sekretär), Age Kraus (peaadministraator ja klienditeeninduse osakonna juhataja), Tarmo Sillaots (müügiosakonna juhataja), Linnar Looris (Eesti Rahvusballeti kunstiline juht), Kristi Reidla (kostüümilaenutuse juht), Kristina Põld (saaliadministraator ja publikuteenindajate üksuse juht), Taivo Pahmann (tehnikadirektor), Kalev Timuska (heli- ja videoosakonna juhataja), Riho Saksniit (peaenergeetik).

Nõukogu kohtub neljapäeval

Neljapäeval pärastlõunal toimub rahvusooperi nõukogu istung, kus muu hulgas arutatakse ooperisolistide etteheiteid rahvusooperi juhtimisele. Möödunud nädalal jõudis avalikkuseni rahvusooperi solistide kiri nõukogule, kus väljendati usaldamatust teatri juhi Ott Maateni vastu.

Estonia nõukogu senine esimees Ivari Ilja otsustas pärast 8. oktoobril toimunud erakorralist nõukogu koosolekut ametist tagasi astuda.