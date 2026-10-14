X!

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

Teater
Foto: Priit Mürk
Teater

Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja otsustas esimehe kohalt tagasi astuda. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu määras oma esindajaks rahvusooperi nõukogusse professor Henry-David Varema.

Postimees kirjutas kolmapäeval, et Estonia nõukogu kavatseb Ilja neljapäeval tagandada. Vahetult enne uudise avaldamist teatas Ilja teistele nõukogu liikmetele, et lahkub oma kohalt. Postimehe andmetel olid Ilja tagandamiseks vajalikud kuus häält Estonia nõukogus olemas.

Ivari Ilja oli valitud muusika- ja teatriakadeemia poolt. Teisipäeval valis akadeemia uueks rahvusooperi nõukogu liikmeks tšellist Henry-David Varema.

Ilja põhjendas oma otsust sotsiaalmeedias, öeldes, et ei pidanud pärast 8. oktoobri erakorralist istungit selles koosseisus osalemist enam võimalikuks.

Estonia nõukogu koguneb istungile taas homme, et arutada muuhulgas ka ooperisolistide etteheiteid rahvusooperi juhtimisele.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Postimees, "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:36

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on filoloog Ivo Volt

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

12:44

Eeva Mägi filmist "Mo Amor": see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada

11:29

Sõltumatu tantsu päevik | Linnahall ja festival festivalis

10:56

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

09:49

"Musta pori näkku" valiti kolmele rahvusvahelisele filmifestivalile

09:45

Euroopa filmiauhindade lühinimekirja jõudis Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa"

09:13

Ingra avaldas esimese albumi "Edasi"

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

14.10

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

14.10

Ralf Sauter: "Musta pori näkku" jäi veidi lahjaks

14.10

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

10:56

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

14.10

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

14.10

Vanemuise lavale jõuab koguperemuusikal "Leiutajateküla pulmapidu"

14.10

Kirjastuste liit: raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo