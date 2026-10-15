Piipuu: lähinädalatel viime Estonias läbi rahulolu-uuringu

Neljapäeval Estonia nõukogu uueks esimeheks valitud Merilin Piipuu ütles ERR-ile antud intervjuus, et tema esimene eesmärk uues ametis on kohtuda peadirektoriga, omapoolse tervituse kogu majale on ta juba teele pannud.

Piipuu kinnitas, et nõukogu koosolekul võeti teemaks ka möödunud nädalal avalikkuse ette jõudnud Estonia solistide pöördumine, samuti rahvusooperi ja -balleti alajuhtide värske kiri. "Otsustasime nõukoguga lähinädalatel viia läbi rahulolu-uuringu, et saada süsteemne ülevaade organisatsioonis toimuvast."

"Kõigepealt keskendume uuringule, et saada ülevaade sellest, millest murekohad on ja siis saame otsustada järgmiste sammude osas," ütles ta ja lisas, et iga mure ja inimene on nõukogu jaoks oluline. "Võtame iga muret tõsiselt ja arutame neid kõiki nõukogu koosolekul."

Sel nädalal teatas nõukogu senine esimees Ivari Ilja ametist lahkumisest, praegu oli Piipuu sõnul aga nõukogu sisekliima väga hea. "Meil oli konstruktiivne arutelu, püsisime ajakavas ja leppisime kokku kõik vajaliku."

Piipuu rõhutas, et tema esimene eesmärk nõukogu esimehena on peadirektoriga kohtuda. "Ma usun, et inimestega tuleb ausalt ja otse suhelda, olen majale ka omapoolse tervituse teele pannud ja ma usun, et peadirektor jagab seda ning meie koostöö saab olema tihe ja töine."

"Nõukogu koguneb nii tihti, kui vaja on, praegu on nõukogu kindlasti võtnud vastutuse ning kõik liikmed mõtlevad kaasa ning panustavad, hetkel on meil küll hea näide sellest, millal nõukogu toimuma peab," rõhutas ta ja tõi välja, et järgmine nõukogu koosolek toimub novembri alguses.