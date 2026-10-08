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Galerii: Pocos avatakse näitus David Bowie ja jaapani fotograafi Masayoshi Sukita pikast koostööst

Kunst
Bowie x Sukita x PoCo fotonäitus
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Kunst

9. oktoobril avatakse Tallinnas popkunstimuuseumis Poco väljapanek, mis üle 100 foto kaudu käib läbi legendaarse muusiku David Bowie ja jaapani fotograafi Masayoshi Sukita üle 40 aasta kestnud koostöö.

Poco asutaja Linnar Viik selgitas ERR-ile, et David Bowie läks koostööst Sukitaga alati põlema. "Teda tõmbas väga orientaalne jaapani kultuur ja Sukitat jälle see lääne pool, nad tõmbusid teineteise poole otseselt üksteist mõistmata, aga alati, kui Bowie läbis järjekordset metamorfoosi, sai ta kokku Sukitaga, kes valideeris seda uut identiteeti, mille David Bowie lõi," ütles ta.

"Nii Bowie kui ka Sukita olid tohutud Andy Warholi järgijad, nad on öelnud, et see on kõige ägedam asi, mis on maailma kunstiajaloos olnud, aga ka nad mõlemad ise olnud lahutamatu osa popkultuuri ja -kunsti arengust," rõhutas Viik ja mainis, et alates 1970. aastatest on toimunud popkunstis väga tihe segunemine. "Film, kunst, muusika ja muud loomevaldkonnad põimusid nii tihedalt kokku ning sul ei ole võimalik üksteisest eraldada, seetõttu me tõime ka Pocosse selle näituse, mis on lahutamatu osa kaasaegse kultuuri kujunemisloost."

Tema sõnul üritavad nad selle näitusega teha ka midagi sellist, kus inimesed ei tule lihtsalt pilte vaatama, vaid sellega seostuvad ka muud sündmused. "Korraldame alates detsembrist filmide erilinastusi, kus saab näha linateoseid, kus Bowie on mänginud, lisaks on meil Eestis fantastilisi muusikuid, keda Bowie on inspireerinud, kes mitte ainult ei tee tema lugusid järele, vaid annavad sellele hoopis uue hingamise," mainis ta.

Tänavu 80. sünniaastapäeva tähitsav David Bowie lahkus meie hulgast 2016. aastal, jaapani fotograaf on 88-aastane aga endiselt ka loominguliselt aktiivne. "Avamisele on ta saatnud oma videotervitusi, inglise keelt ta ei räägi endiselt, mõned sõnad ainult," mainis Viik ja lisas, et Sukita pildistab endiselt iga päev edasi.

Näitus "Bowie x Sukita x Poco" jääb avatuks kuni 25. aprillini 2027. aastal.

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