Fotod: ringhäälingumuuseumi näitus tutvustab eestikeelse raadio teerajajaid

Näituse koostaja, ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver ütleb, et sarja esimese fotonäitusega meenutatakse inimesi, kes panid aluse eestikeelsele raadioringhäälingule.

"Ega ringhäälingu algusaegadel ei olnud tegijaid ju palju, kõik tegid kõike. Aleksander Tamm, kes oli ringhäälingu juhatuse esimees, oli ka diktor, direktor ja mida kõike veel. Felix Moor oli esimene palgaline reporter, toimetaja, saatejuht. Erika Veidebaum, kes oli Eesti esimene naisdiktor või teadustaja, esimene lastesaadete toimetaja ja autor Pilvi Toomendi, keda inimesed teavad küll rohkem Üllaste nime all. Need on kõik olulised inimesed olnud ringhäälingu algusaegadel, ilma nendeta poleks sellist ringhäälingut olnud," ütles näituse koostaja Juhan Sihver.

Aga näiteks Aleksander Tamme fotot ringhäälingumuuseumil polnudki, see laenati kirjandusmuuseumilt.

""Kuldsuuks" kutsutud Aleksander Tamm seisab ringhäälingustuudios mikrofoni ees ja mikrofon, mis peaks rõnga keskel rippuma kummipaelal, on koduselt takunööri külge riputatud. Ringhääling pidi oma tööd tegema ja tegi vastavalt võimalustele," sõnas Sihver.

Näitust saab vaadata oktoobri lõpuni. Ringhäälingumuuseum plaanib ringhäälingule alusepanijaid tutvustada ka edaspidi.