X!

Teletorni uutel näitustel näeb ETV teledaame ja legendaarseid spordireportereid

Reet Oja Autor/allikas: Toomas Tuul / ERR
Teisipäeval avatakse Tallinna teletornis näitused "Telegendide sajand. ETV teledaamid" ja "Kogutud hetked. Toomas Uba, Lembitu Kuuse ja Raul Rebase lood läbi esemete", millega tähistatakse Eesti Ringhäälingu 100. juubeliaastat.

Porteefotonäitus "Telelegendide sajand. ETV teledaamid" on pühendatud kõigile teledaamidele, ka neile, kes tegutsevad kaadri taga ning toob vaatajateni Eesti Televisiooni ekraanilt tuttavad ja armastatud naised läbi seitsme aastakümne. Alates esimestest telediktoritest kuni tänaste uudiste- ja vestlussaadete tegijateni on need naised kujundanud Eesti telekultuuri ning olnud osa Eesti inimeste argi- ja pidupäevadest. Nende hääl, kohalolu ja professionaalsus on saatnud vaatajaid läbi ajastute.

Näitus "Kogutud hetked" toob külastajateni kolme legendaarse Eesti spordireporteri, Toomas Uba, Lembitu Kuuse ja Raul Rebase, lood läbi neile kuulunud isiklike ja tööga seotud esemete. Näitusel on väljas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse jõudnud võistluste kaelakaardid, meened ja mälestusesemed, mis jutustavad lugusid nii suurvõistlustest kui ka ajastutest, mil need toimusid.

Näitus pakub unikaalse võimaluse heita pilk spordikommentaatori tööprotsessi. Väljapanekul näeb Lembitu Kuuse kommentaaride märkmed, mis annavad aimu, kuidas sünnib üks hea spordireportaaž. Lisaks on Raul Rebane toonud näitusele osa oma spordivõistlustega seotud kruuside kollektsioonist, mis peegeldab aastatepikkust pühendumust ja kohalolu rahvusvahelisel spordiareenil.

Näitused on valminud koostöös ERR- i, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Meremuuseumi, Eesti Ringhäälingumuuseumi, Tartu Hansa Rotary klubi, Raul Rebase ja Aare Baumeriga.Näituste kuraator on Kertu Saks.

Teletorni 2026. aasta näitused on järjest valmivad marjakesed Eesti Ringhäälingu 100. juubeliaasta tähistamiseks loodavast kobarnäitusest üldpealkirjaga "Siin Tallinn!".

Toimetaja: Karmen Rebane

