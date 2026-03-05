X!

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

Muuseumid
Foto: Olev Kenk/ERR
Muuseumid

Türil tegutsev Eesti Ringhäälingumuuseum on teinud omanikele ehk samanimelise MTÜ liikmetele ettepaneku kaaluda muuseumi Türilt ärakolimist. Ühe võimalusena võidakse Türile jätta püsinäitus, kuid muuseum vajab tegevuse jätkamiseks ka rahasüsti.

Ringhäälingumuuseumi omanikud on Levira, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Ringhäälingute Liit, Türi vallavalitsus ja ringhäälingumuuseumi toetajate ühing. Direktor Juhan Sihver ütles, et muuseum on hästi toimiv mäluasutus, kuid mõelda tuleb arengule. Maja, milles muuseum tegutseb, kuulub Türi vallale ja see ei pea enam sooja.

Sihver peab võimalikuks varianti, et muuseum ja selle juhtimine kolib Türilt ära ning jätab endast maha ainult püsinäituse. "Muuseum ei ole mitte püsinäitus, vaid eelkõige kogud, mille baasil saab luua püsinäituseid ja tutvustada valdkonna ajalugu," selgitas ta.

Ringhäälingumuuseumi külastab aastas 5000 inimest, palgalisi töötajaid on kaks: direktor ja poole kohaga administraator. Piletitulu katab 40 protsenti kuludest, ülejäänu tuleb liikmemaksudest, kuid arenguks ja tööjõu palkamiseks raha ei jätku.

Türi vald on kõige väiksem panustaja – 10 200 eurot aastas, millest 7000 saab rendina tagasi. Nüüd, kui õhus on muuseumi ärakolimine, on vallavanem Sulo Särkinen valmis Türi osalust suurendama.

"Kui maja olukorda parandada ja soojapidevamaks teha, siis kindlasti saab ka külmal ja talvisel ajal kliente paremini vastu võtta. Aga ruumi mõttes me ju laieneda eriti ei saa. Lisaks oleme nõus võtma ka kaalumisele ja arutlusele, et seda osalust suurendada," rääkis Särkinen.

MTÜ-s Eesti Rahvusringhäälingut esindav Joel Sarv ütleb, et rahvusringhäälingul puudub huvi ringhäälingumuuseum tervikuna üle võtta, küll aga tuleb töötingimusi parandada ja töötajaile väärilist palka maksta.

"Üks võimalik stsenaarium on see, et muuseumi ekspositsioon kolib näiteks Tallinna teletorni. Võib-olla mingi osa ka rahvusringhäälingu uude telemajja või kogu kompleksi, kui see valmis saab. See kindlasti ei juhtu veel järgmisel aastal," sõnas Sarv.

Juhan Sihveri sõnul töötab ringhäälingumuuseum Türil vähemalt aasta lõpuni. Kus ja kuidas edasi, seda arutab omanike üldkoosolek aprillis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

18:55

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

18:50

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

18:45

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

18:16

Galerii: Viimsi Artiumi uue näitused toovad kokku pikaaegsed teekaaslased

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

17:33

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus avab kunstiklassika kaudu konserveerimise maailma

15:55

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

14:52

Headreadi raamatuaasta blogi: "Eesti muinasjutud III. Novellmuinasjutud"

13:29

Romaani "Nutivaba" autor Hugo Vaher: tahtsin kirjutada midagi rõõmsamat

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

13:20

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

04.03

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo