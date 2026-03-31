X!

Tallinna teletorni uus näitus viib Eesti raadioajaloo algusaegadesse

Tallinna Teletornis on valmis saanud kobarnäituse "Siin Tallinn! Sajand eetris" esimene väljapanek "Eesti Ringhäälingu esimesed…".

Väljapanekud tutvustavad erinevate nurkade alt Eesti ringhäälingu esimest sadat aastat, koostööd tehakse ringhäälingumuuseumi, ERR-i ja eraisikutega.

Esimene näitus viib vaatajad raadioajaloo algusaegadesse ja raadiokuulajate kodudesse. Väljas on materjale eestimaisest raadiotööstusest, samuti kuulsate raadiomeeste isiklikke esemeid.

"Me räägime raadiotööstusest ja kui võimas see oli. Eestis toodeti ka raadioid ja kui ilusate nimedega nad olid! Raadio oli suur ime ja innovatsioon 1920. aastatel, väga paljudel seda kodus ei olnud, ja kui oli, siis see oli pereliige, selle marki ja nime teadsid kodus kõik. See oli tol ajal väga tähtis," rääkis teletorni juhatuse liige ja kuraator Kertu Saks.

"Sel näitusel keskendume muidugi ka nendele, kes olid ringhäälingu esimesed. Meil on väljas ka suured haruldused, Friedrich Alfred Olbrei ja Felix Moori isiklikud esemed," lisas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

21:43

Narva kooliteatrite festivalil võis näha karjuvat D'Artagnani

18:59

Claudia Cardinale retrospekiivil näeb Tartus ja Tallinnas Euroopa kino klassikud

18:52

Kinodesse jõuab Arko Oki dokumentaal psühhiaater Arvo Haugist

18:38

Marto Mägi: kuigi ooper tahab olla mastaapne, on see nunnu ja armas

18:25

Tallinna teletorni uus näitus viib Eesti raadioajaloo algusaegadesse

15:46

Galerii: noorsooteater jagas sünnipäeval kolleegipreemiaid

13:27

Mart Sander esitleb HÕFF-il oma uusi lühifilme

13:20

Pariisi moodsa kunsti muuseumis avatakse mahukas Eesti naiskunstnike väljapanek

13:12

Klassikaraadio tähistab sünnipäeva eriprogrammi ja muusikalise etteütlusega

13:09

Saara Piir: miks noored teatris ei käi?

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

30.03

Selgusid Eesti naiskirjanduse auhinna nominendid

08:58

Hilkka Hiiop: EKA-sse koondunud väärtused saavad lähitulevikus aina olulisemaks

12:07

Merle Karusoo: igaühel on õigus oma eluloole

29.03

Rasmus Kaljujärv: üks kriitik ütles mulle aasta tagasi, et ma oskan isegi teksti anda

30.03

Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

13:09

Saara Piir: miks noored teatris ei käi?

29.03

Elen Lotman: Eesti filmi potentsiaal põrkab päevast päeva vastu lämmatavat rahapuudust

30.03

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

