Tallinna teletorni uus näitus viib Eesti raadioajaloo algusaegadesse

Väljapanekud tutvustavad erinevate nurkade alt Eesti ringhäälingu esimest sadat aastat, koostööd tehakse ringhäälingumuuseumi, ERR-i ja eraisikutega.

Esimene näitus viib vaatajad raadioajaloo algusaegadesse ja raadiokuulajate kodudesse. Väljas on materjale eestimaisest raadiotööstusest, samuti kuulsate raadiomeeste isiklikke esemeid.

"Me räägime raadiotööstusest ja kui võimas see oli. Eestis toodeti ka raadioid ja kui ilusate nimedega nad olid! Raadio oli suur ime ja innovatsioon 1920. aastatel, väga paljudel seda kodus ei olnud, ja kui oli, siis see oli pereliige, selle marki ja nime teadsid kodus kõik. See oli tol ajal väga tähtis," rääkis teletorni juhatuse liige ja kuraator Kertu Saks.

"Sel näitusel keskendume muidugi ka nendele, kes olid ringhäälingu esimesed. Meil on väljas ka suured haruldused, Friedrich Alfred Olbrei ja Felix Moori isiklikud esemed," lisas ta.