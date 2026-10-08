Hanneleele Kaldmaa: Nobeli pälvinud Anne Carsonit on raske raamidesse mahutada

Kaldmaa ütles, et ta ei osanud seda oodata, et Anne Carson Nobeli pälvida võib. "Ma muidugi tean, et ta on aastaid potentsiaalsete laureaatide nimekirjadest läbi käinud, aga kuna eelmistel aastatel pole õnneks läinud, siis ma see aasta ei hakanud üldse lootmagi," kinnitas ta.

"Mulle Anne Carsoni luule ja tema looming on meeldinud juba tükk aega, ta on hästi haritud ja mitmekülgne kirjanik, keda on raske raamidesse mahutada," mainis ta ja lisas, et Carson tõlgib palju vanakreeka keelest ning tegeleb antiik-Kreeka kultuuriga. "Ta põimib oma erinevaid teadmiseid enda teostes kokku."

Praegu on eesti keeles ilmunud vaid üks Carsoni teos, Kaldmaa sõnul on neil kirjastuses Hunt aga järgmine tõlge juba aastaid töös. "Loodetavasti me saame sellega veel kiiremini ja rõõmsamalt edasi tegeleda, see on üks tema tuntumaid luulekogusid "Punase autobiograafia", mida tõlgib Kätlin Kaldmaa."

"Minu tõlgitud raamatus "Linnade elu" on koos tekstid mitmest tema erinevast kogumikust, mille ma ise valisin vastavalt sellele, mis mulle endale meeldisid, mida ma tõlkida tahtsin ja mis hästi kokku sobisid, aga "Punase autobiograafia" on värssromaan ja tervik algusest lõpuni," selgitas ta.

Värske tõlkega loodavad nad välja tulla järgmise aasta alguses. "Sellel aastal ilmselt ei juhtu, aga töö on lõpusirgel," kinnitas Hanneleele Kaldmaa.