20.–21. novembril toimub Rakveres Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu eestvedamisel XII noorte sümfooniaorkestrite festival, mis kujuneb senistest festivalidest üheks suurimaks ning toob suure arvu osalejaid.

Kahe päeva jooksul astub üles 19 noorteorkestrit enam kui 680 muusikuga ning toimub kokku 11 kontserti Rakvere koolides ja kaubanduskeskustes. Festivali kulminatsiooniks on suurejooneline kolmetunnine galakontsert Arvo Pärdile pühendatud Rakvere muusikamajas Ukuaru, kus kõlab ka 2028. aasta laulupeo sümfooniaorkestrite kava esmaettekanne.

Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu esimehe ja sündmuse peakorraldaja Jüri-Ruut Kanguri sõnul on festivali eesmärk tuua sümfooniline muusika inimestele lähemale ning pakkuda noortele muusikutele võimalusi esineda väga erinevates keskkondades. "Meie soov on, et sümfooniline muusika jõuaks ka nende inimesteni, kes tavaliselt kontserdisaali ei satu. Seepärast lähevad noored muusikud kontsertidega Rakvere koolidesse, kus toimuvad harivad loeng-kontserdid. Tutvustame õpilastele erinevaid pille ja orkestri toimimist ning anname neile võimaluse ka ise dirigeerimist proovida," rääkis Kangur.

Peakorraldaja sõnul saabuvad festivalile noorteorkestrid Tallinnast, Tartust, Rakverest, Kuressaarest, Paidest, Pärnust, Viljandist, Narvast, Jõhvist, Valgast, Raplast, Harjumaa erinevatest asulatest, Tapalt ja mujalt Eestist. Osalejate seas on ka Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester ning oma esinemisdebüüdi teeb festivalil Ida-Virumaa Noorte Sümfooniaorkester, mis alustas oma tegevust alles tänavu septembris ning millest on tänaseks kujunenud Eesti suurim noorteorkester, kus mängib 100 noort muusikut.

Sümfooniaorkestrite liidu esimehe sõnul viiakse sümfooniline muusika ka Rakvere kaubanduskeskustesse. "Põhjakeskuses ja Kroonikeskuses toimub meil omamoodi flash mob, kus ka juhuslikel kaubanduskeskuse külastajatel avaneb võimalus astuda elava sümfooniaorkestri ette ja samuti proovida ise dirigeerimist," selgitas Jüri-Ruut Kangur.

Festivali suurejooneline kulminatsioon on kolmetunnine galakontsert uues Ukuaru muusikamajas, kus astuvad üles kõik 19 osalevat orkestrit üheksas koondorkestris või orkestrikoosseisus.

Lisaks kõlab seal esmaettekandena 2028. aasta laulupeo sümfooniaorkestrite kava, millest leiame teosed Margo Kõlari "Hoia lipp kõrgel", Tõnis Kõrvitsa "Päevatee", Heino Elleri "Kodumaine viis", Eugen Kapi "Kalevipoja tants Saarepiigaga" balletist "Kalevipoeg" ning Riivo Jõe seades Veljo Tormise "Muusikaline pilt filmist "Suvi"".