Nobeli kirjanduspreemia pälvis Anne Carson

Nobeli kirjanduspreemia tänavune laureaat on Kanada kirjanik Anne Carson. Rootsi Akadeemia tunnustas 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest.

Anne Carson on tuntud oma hübriidse stiili poolest, milles ta segab luulet ja proosat ning ühendab tänapäevased lood antiikmüütidega. Tema teostes põimuvad klassikalised tekstid armastuse, ihade, üksinduse ja kaotuse teemadega.

Carson sündis 21. juunil 1950. aastal Torontos. Juba kooliajal tekkis tal huvi vanakreeka keele ja kirjanduse vastu. Ta õppis Toronto Ülikoolis klassikalist filoloogiat ning sai seal bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadi. Hiljem on ta õpetanud klassikalisi keeli ja kirjandust mitmes Kanada ja USA ülikoolis.

Carsoni kõige tuntumate teoste hulka kuulub 1988. aastal ilmunud värssromaan "Autobiography of Red", mis põhineb Vana-Kreeka müüdil tiivulisest koletisest Geryonist.

Tema teine oluline teos on 2001. aastal ilmunud "The Beauty of the Husband". Raamat käsitleb armastust, abielu ja suhte lagunemist ning tõi Carsonile ühe tema tähtsama tunnustuse – T. S. Elioti luuleauhinna. Carson oli selle auhinna esimene naislaureaat.

Samuti on tema olulisemate teoste seas "If Not, Winter: Fragments of Sappho" (2002), milles Carson tõlgib ja käsitleb Sappho säilinud luulekatkendeid, ning "Nox" (2010), mis on seotud tema venna surma ja leinaga. Hilisemast loomingust kuuluvad tema tuntumate raamatute hulka "Red Doc>" ja "Float"

Anne Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud kogumik "Linnade elu", mille tõlkis Hanneleele Kaldmaa.

2026. aasta Nobeli kirjanduspreemia teeb Carsonist kolmanda Kanada kirjaniku, kes on selle auhinna saanud, pärast Alice Munrot (2013) ja Saul Bellow'd (1976).

Nobeli kirjanduspreemia on üks maailma mainekamaid ja vanimaid kirjandusauhindu, mille asutas Rootsi leiutaja Alfred Nobel (1833–1896).

Esimene Nobeli kirjanduspreemia anti välja 1901. aastal. Aastate jooksul on tunnustuse pälvinud kirjanikud, luuletajad ja esseistid kogu maailmast, sõltumata nende rahvusest või kirjandusžanrist. Möödunud aastal pälvis preemia 71-aastane Ungari kirjanik László Krasznahorkai.

Nobeli preemia väärtus on 12 miljonit Rootsi krooni. Auhind antakse üle 10. detsembril, Alfred Nobeli surma-aastapäeval.

Väljaanne The Guardian kirjutas kolmapäeval, et kihlveokontorite favoriit oli Anne Carsoni kõrval Hiina eksperimentaalkirjanik Can Xue. Carsonile ja Can Xuele järgnes ennustustabelites Jaapani kirjanik Haruki Murakami. Lisaks on toodi kandidaatidena välja Gerald Murnane, Thomas Pynchon, Margaret Atwood, Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Jamaica Kincaid, Lídia Jorge, Ljudmila Ulitskaja ja Michel Houellebecq.