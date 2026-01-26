Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

Tartu kunsti aastanäituse publikulemmikuks sai kunstnik Liisi Ördi maal "Jäälkõndja". Teist aastat järjest publikulemmikuks valitud Örd sõnas, et näitusel olnud meremaali jäälkõndija on mu õetütar. "See on minu jaoks väga oluline merevaade, millega olen terve oma lapsepõlve seotud olnud. Meri on mind palju kujundanud ja ilmselt räägib see maal just sellest."

Noore kunstniku ergutuspreemia saaja valis välja žürii ning sellele kvalifitseerusid kõik aastanäitusel osalevad kuni 40-aastased kunstnikud. Tänavune preemia anti teatrikunstnik Arthur Arulale raamatuaastale kohaselt raamatuid täis gobelääni "Marju Lepajõe (28.10.1962 – 4.07.2019) töölaud Tartu Ülikooli peahoones novembris 2019" eest. "Lepajõe oli niivõrd inspireeriv inimene. Kuigi me tegutsesime erinevates valdkondades, mõjutas see, kuidas ja mida ta oluliseks pidas ja rääkis, mind tugevalt. Hea meel on, et see teos ka vaatajatele korda läheb. Ju on kokku saanud sobilik sisu ja seda toetav vorm," rääkis Arul.

Mõlema 3000-eurose preemia väljaandmist rahastavad kunstikogujad Veljo Ipits, Reigo Kuivjõgi ja Margus Punab. Nende kolme kõrval kuulusid žüriisse ka Tartu Kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu.

2025. aasta publiku lemmiknäituseks osutus kevadel Kunstimaja väikeses saalis toimunud Ove Maidla isikunäitus "Soovide täitumine enne rukki õitsemist". "Minu näitus oli hästi teistsugune. Kuigi teosed meenutasid fotosid, olid need fotogravüürid ning seda tehnikat keegi teine Eestis ei tee. Seepärast tundus see ehk ka maru põnev kõigile. Pealegi on monokroomseid töid kohati palju raskem teha ja võib-olla publik just tajuski sellises tasakaaluaktis peituvat ilu."