Ado Vabbe kunstipreemia pälvis tänavakunstnik Sirla

Tartu kunstimaja aastanäituse avamisel anti üle Ado Vabbe nimeline kunstipreemia tunnustatud tänavakunstnikule Sirlale. Tartu linna esinduspreemiaga tunnustatakse loometööd, mis on rikastanud Tartu kunstielu ning mõjutanud laiemalt Eesti kultuurimaastikku.

Sirla looming ja tegevus on aastate jooksul oluliselt kujundanud Tartut rahvusvaheliselt tuntud tänavakunsti linnaks. Tema eestvedamisel toimunud festival Stencibility ning uuenduslik kleepsubuss Släp on toonud kaasaegse linnakunsti laiema publiku tähelepanu keskmesse. Sirla järjepidev töö ning visioon on muutnud tänavakunsti Tartu kultuuriliseks visiitkaardiks.

Preemia andis Sirlale üle Tartu linnapea Urmas Klaas Tartu Kunstimaja aastanäituse avamisel. Näituse avatseremoonial kuulutati ka välja uus kunstivool – multisürrealism.

Ado Vabbe nimeline kunstipreemia on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav Tartu linna tunnustus visuaalse kunsti valdkonnas tegutsevale isikule või isikute rühmale, kelle loometöö on tähelepanuväärsel määral rikastanud Tartu kunstielu.

Preemia suurus on 3750 eurot.