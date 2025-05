Stencibility festival toob Tartu tänavatele joonistama ligi 20 kunstnikku

Tartu tänavatele jätavad oma jälje kunstnikud Krashkid (DE) ja Pidžin (LT), kes tulevad linna pikemale spreipuhkusele ning veedavad siin joonistades ligi kaks nädalat. Festivali ajal loovad teoseid Tartu eri linnaosadesse tänavakunstnikud Trexus (LT), Ettoja (LT), uuk.kivi (EE), Noitakallio (FI), Stryts (LT), 1999 (EE), PINKA (LV), Skrūve (LV), Bikti (LV) ja mitmed teised. Oma kõige esimesed tänavakunsti teosed loovad linnaruumi Anna Weidebaum (EE) ja @ruu.ter8 (EE). Festivali programmi kureerivad Kadri Lind ja Sirla.

"Oleme rõõmsad, et nii Eestis kui ka meie naaberriikides on kujunenud nii tugev ja elujõuline tänavakunsti kogukond, kellest osa nüüd suve alguses Tartusse ühiselt joonistama tuleb. Stencibility festival on nagu suur tänavakunsti tähistamise pidu, kuhu on oodatud nii tänavakunstnikud, tänavakunsti huvilised kui ka kõik tartlased," ütles festivali peakorraldaja Sirla.

Stencibility on rahvusvaheline tänavakunsti festival, mis on Tartus toimunud alates 2010. aastast.