Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

Ahti Seppet
Ahti Seppet Autor/allikas: Tarru Kunstimaja
Tartu kunstimaja suures saalis on avatud Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe". Näitus on jagatud kolmeks mõtteliseks tervikuks, mis käsitlevad keha ja mõistuse, soovi ja vastutuse ning isikliku elu ja poliitika teemasid.

Näituse suures ruumis eksponeeritud loodusmaalide komplekt "Maa ja taevas" lähtub kunstniku nooruspõlve merekogemustest Pärnus, samas kui skulptuurid ja assamblaažid sisaldavad poliitilist satiiri. Näituse lõpetab teos "Vaba tahe", mis on pühendatud armastuse, seksuaalsuse ja inimese isikliku vabaduse teemadele.

"Mind ikkagi paelus, kui ma hakkasin seda tegema. Paar sellist skulptori nägemust, sest ma tahtsin teha maale, mis oleksid reljeefsed. Kõige suuremas saalis on natukene mul seoseid, see ei ole enam lapsepõlv, aga kui ma olin suviti Pärnus ja iga kord, kui kevadel hakkab jää ära minema, siis ma meenutan seda lõhna, kuidas Pärnus lahe ääres see asi välja nägi," ütles skulptor Ahti Seppet.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

