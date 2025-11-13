Fotod: Jakobi galerii juubelinäitus toob kokku tuntud Eesti kunstnikud

"Jakobi galerii ei ole lihtsalt näitusepaik, see on koht, kus on sündinud uued ideed. See juubelinäitus on minu jaoks kummardus kõigile neile kunstnikele, kes on aidanud Jakobi galeriist luua selle, mis ta täna on," kommenteeris näituse kuraator Enn Tegova.

Näitusel osalevad Peeter Allik, Vano Allsalu, Jaanus Eensalu, Albert Gulk, Rene Kari, Andrus Kasemaa, Raivo Kelomees, Peeter Krosmann, Ilmar Kruusamäe, Malle Leis, Lembit Lepp, Eve Luik, Kertu Lätt, Kaljo Põllu, Paul Saar, Ahti Seppet, Liina Siib, Aleksander Suuman, Imat Suumann, Hando Tamm, Rein Tammik, Enn Tegova ja Danel Ülper.

Näitus põhineb Margus Punabi, Krista Piirimäe, Oliver Helmi, Tartu lastekunstikooli ning autorite kogudel.

Näitus on avatud 12. detsembrini.