Kuulutati välja Ado Vabbe nimelise kunstipreemia laureaat

Interaktiivse kunstiga tegeleva Tootsi sõnul tegi ta sinises ruumis vaadata oleva installatsiooni "SOS" spetsiaalselt tänavuse aastanäituse tarbeks. Kunstniku sõnul soovis ta sellega meelde tuletada me lähedal käivat sõda, mida juba kipume ära unustama.

"See installatsioon võiks toimida nagu äratuskell, kui oleme unustamas seda sõda, siis siin parasjagu ei toimu midagi aktiivset ja me elu on nagu ikka, siis kuklas ei tohi ära unustada, et keegi kuskil vajab väga palju abi," selgitas Toots.