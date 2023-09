Pärli: "Kultuuristuudio. Arutelu" püüab tegeleda nii aktuaalsete kui ka ajatumate teemadega

"Kultuuristuudio. Arutelu" alustab uut hooaega, sinu saade on esimene. Mis sul avasaates jutuks tuleb?

Avasaade on väga aktuaalsel teemal ehk kultuuriehitiste rahastamine.

Estonia näitel?

Jah, Rahvusooper Estonia näitel, mis on üks neist viiest riiklikult oluliselt kultuuriehitisest, mis kultuurkapitalist peaksid raha saama. Seal me püüame jõuda selleni, kas praegune rahastusmudel on hea või tuleks seda kuidagi muuta ja kui tugev garantii on nende viie objekti hulka saamine.

Nagu me teame, siis Estonial on pikalt probleeme olnud nii muinsuskaitse- kui ka keskkonnaametiga, juurdeehituse küsimus on siiani problemaatiline, mingit otsust siin veel ei ole.

Õhus on ka uue telemaja ehitamise küsimus ning rahvusraamatukogu ja Tallinna kunstihoone kallinemine, mis teevad seda potti veel kirjumaks. Sellest kõigest juba hooaja avasaates kuulebki.

Sa ütlesid, et see teema on aktuaalne. Kui palju te oma saates mängite sellega, kas olla aktuaalsem või ajatum?

Me püüame tegelda nii aktuaalsemate kui ka ajatumate kultuuriprobleemidega. Aktuaalsus telemaailmas paratamatult kõnetab laiemat publikut ja pole mõtet silmi kinni panna ka nende küsimuste ees, mis on siin ja praegu.

Me ei ole samas ka uudistesaade, seega me ei pea jooksma ega üritagi joosta ainult aktuaalsuse sabas, meie suurem ülesanne on ikkagi mõtestada kultuuriprotsesse laiemalt, lihtsalt vahel need probleemid, mis vajavad mõtestamist, on aktuaalsemad.

Teil on roteeruvad saatejuhid, seega kas teil on kuidagi teemad ära jagatud?

Teemadega on väga lihtne: see, kes teema välja pakub, võtab selle ka ise ette. Meil ei ole nii, et kuskil on mingid anonüümsed ideed ja siis loositakse või vaadatakse, ikkagi iga saatejuht pakub välja neid teemasid, mis on südamelähedased või tunduvad olulised või kõnetavad. Nii on ka kõige parem ise juhtida, kui oled seda ise juba mõtestanud.

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kultuuris on väga palju erinevaid valdkondi, alatest kunstist ja kirjandusest, lõpetades väiksemate valdkondadega. Kas te üritate kõiki valdkondi katta?

Kindlasti me lähtume ka sellest, et me ei tegeleks ainult kirjanduse, filmi või muusikaga. Ma arvan, et kõik kolm saatejuhti on ka piisavalt erinevad inimesed, paratamatult ilmselt Maarja Vainot kõnetavad rohkem kirjandusteemad, kuivõrd ta on Tallinna kirjanduskeskuse juhataja, aga samas me peame silmas seda, et on ka eraldi "kirjandusministri" saade, seega liiga kirjanduskeskseks ei saa juba seetõttu minna.

Samas ei püüa me ka mitte ainult valdkonniti läbilõiget teha, vaid üritame kõnetada ka näiteks nooremat publikut. Kultuuri ei peaks kramplikult ainult süvakultuuri vaatenurgast uurima, ka popkultuur on täiesti legaalne kultuuri osa.

Töötad lisaks ka "Aktuaalses kaameras". Kui erinevad need kaks ametikohta sinu jaoks on? Kas sa targu hoiad ka mingeid teemasid, et tegeleda nendega just "Arutelu" saates?

"Aktuaalses kaameras" ma töötan pooleldi majandustoimetuses ja pooleldi siseuudiste toimetuses, kultuuritoimetus on täiesti eraldi, mistõttu ma seal kultuuriga tegelda ei saagi. Kindlasti ei ole mingit teemade kinnihoidmist või säästmist, pigem need täiendavad üksteist.

Isegi kui ühe nurga alt saab teema "Aktuaalse kaamera" siseuudiste toimetuses käsitletud, siis seal on lugu ainult sähvakas oma kaheminutilise eetriajaga, pool tundi "Arutelu" võimaldab minna teemadega süvitsi ja vahel tõukub lugu "Aktuaalsesse kaamerasse" just pikemast "Arutelust" ja teistpidi võib olla ka nii, et sellest lühiloost tuleb midagi "Arutellu".

"Kultuuristuudio. Arutelu" on juba mitmendat hooaega eetris. Mis teil sel hooajal sisuliselt teisiti on? Tõid näiteks noorte kõnetamise sisse.

See ei ole uus aspekt, mida oleksime alles nüüd teadvustanud, et sellele peab tähelepanu pöörama.

Mina liitusin saate meeskonnaga eelmisel aastal poole hooaja pealt ning minu lisandumisega ilmselt tehtigi see muudatus, et tuua aktuaalsust juurde. Et me lihtsalt ei arutaks, vaid seal oleks ka teravust ja päevakajalisust, mis võiks kanduda ka uudistesse või vastupidi.

Sisuliselt seega liiga palju midagi teistmoodi ei tee?

Režiiliselt püüame ägedamad olla, et pool tundi rääkivaid päid vaataja jaoks igavaks ei läheks. Aga seda näeb juba esimeses saates, kuidas me pilti rikastanud oleme.

Saade kolis nüüd teisipäevast neljapäeva peale. Miks nii?

Teisipäeviti on ETV eetris "Esimene stuudio", kus varem oli kord kuus erakonna esimeeste debatt, sellest hooajast hakkab see olema kaks korda kuus ning nii sisukad, kui me enda arust ka kultuuris pole, on meil raske poliitika raskekahurväele vastu saada. Me ikkagi tahaksime, et laia silmaringiga inimene ka meie kanalile klõpsaks, sest arusaadavalt võib tal olla huvi mõlema saate vastu.