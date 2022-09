Baleriin Ketlin Oja: iga lavale astumine on õnnistus, sest see võib iga hetk lõppeda

Kultuurisaates "OP" käisid balletitantsijate elust rääkimas ballettmeister ja koreograaf Tiit Härm ning Rahvusooper Estonia balletisolist Ketlin Oja. Oja tõdes, et väärtustab iga korda, mil lavale astub, sest teab, et see kõik võib iga hetk lõppeda.

Ballettmeister ja koreograaf Tiit Härm sõnas, et teatris töötamiseks teeb julmaks see, et kõik, mida seal luuakse, on kaduv. "Mul on ette tulnud paar korda, kus ma tahaks öelda, et peatu, hetk, aga see ei ole võimalik. Teater on minutiline ja siis on ta läinud," märkis Härm

"Vahel mõtlen rahustuseks, kuidas ütles Tammsaare, et kui te olete kunagi ilu näinud ja ilu nähes ilu tundnud, saate te selle võrra rikkamaks ja võtate selle tunnetatud ja maitstud ilu endasse. Kõik muu kaob, aga ilu jääb," kirjeldas ta.

Oja lisas, et enim sunnibki teda töötama mõte, et see, mida ta teeb, on kaduv, mistõttu tuleb tööd teha kohe, mitte asju tulevikku lükata. "Iga lavale astumine on õnnistus, sest ma olen teadlik, et see võib iga hetk lõppeda. Võib-olla elus, kui me arvame, et kõik võib kesta väga kaua, ei märka me oleviku tähtsust," kirjeldas ta.

"Balletikarjääris tunnetan ma seda, et iga kord, kui ma lavale astun, tean, et see hetk on eriline ja see ei pruugi kunagi korduda. See sunnib mind endast kõike andma," tunnistas Oja.