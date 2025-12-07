X!

Suri balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm

Tiit Härm
Tiit Härm Autor/allikas: Eesti lavastuste andmebaas
79-aastaselt suri balletitantsija, ballettmeister ja koreograaf Tiit Härm, teatas rahvusooper Estonia.

"Sügava kaastunde ja suure tänutundega austame Tiit Härmi mälestust — üht olulisemat kuju Eesti balleti ajaloos. Tema kunstnikusilm, visioon ja elutöö on kujundanud põlvkondi ning jätnud meie lavale kustumatu jälje. Aitäh sulle, Tiit, kõige eest, mida oled andnud Eesti balletile ja meile kõigile. Sinu pärand jääb meid inspireerima," jagas rahvusooper Estonia sotsiaalmeedias.

Tiit Härm sündis 19. märtsil 1946 Tallinnas teatridekoraatori perekonnas ja soovis juba viieaastaselt saada balletitantsijaks. Balletiõpinguid alustas Härm 1957. aastal Tallinnas ja jätkas Leningradi (Peterburi) Vaganova-nimelises alletiakadeemias.

1966. aastal naasis ta Estonia teatrisse ning aastatel 1967–1968 oli ta balletitrupi Noor Ballett liige.

1966–1990 oli Härm Estonia teatri tähttantsija, luues rohkelt silmapaistvaid klassikalisi ja moderntantsurolle. Ta tegutses koreograafina juba lavaesinemise aegadel, luues koreograafia Massenet' "Grand Pas'le", Berliozi "Romeole ja Juliale", Edison Denissovi muusikale "Pihtimus". Ta oli sagedane esineja ka Leningradi Kirovi-nimelises teatris (Peterburi Maria Teater) ja Moskva Suures Teatris ning osales rohketel välisturneedel.

1985. aastal lõpetas ta Moskva Teatrikunsti Akadeemia (endine GITIS), omandades koreograafi elukutse.

Aastatel 1990–1992 ja 2001–2009 oli ta Estonia teatri balletijuht, peaballettmeister ja koreograaf. Vahepeal töötas ta Milano La Scalas, Teatro dell' Opera di Roma's, Inglismaa Rahvusballetis, Šotimaa Rahvusballetis ballettmeistri, repetiitori ja koreograafina. Tema koreograafitööde hulka Estonia teatris kuulub "Luikede Järv", "Romeo ja Julia", "Don Quijote", "Kameeliadaam" ja paljud teised tähtteosed.

Tiit Härm on mänginud mitmes filmis. 1975. aastal valmis temast endast dokumentaalfilm "Tantsib Tiit Härm".

Toimetaja: Annika Remmel

