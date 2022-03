Estonia balleti "Õhtused majad" jaoks ei mahu orkester lavaauku ära

Estonia orkestriauku mahub 65 pillimeest, Mahleri muusika vajab aga 80 mängijat. Orkestri asemel pannakse proovile uus helitehnika: ettesalvestatud muusika kõlab teatrisaali uutest, spetsiaalselt selleks loodud 22 kõlarilt. Kuigi tantsijatel on lindistuse järgi mõnevõrra isegi lihtsam tantsida, sest tempo püsib muutumatuna, ei ole see võrreldav elava esitusega.

Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris sõnas, et tantsija hingab elava muusika saatel teistmoodi. "Need emotsioonid, millega mingit lugu või sümfooniat mängitakse, see annab tantsijale tohutult palju," kinnitas ta ja lisas, et lindimuusika on tore, aga mitte miski ei asenda seda, kui on elav muusika .

Tantsukriitik Heili Einasto sõnul on Tiit Härmi lavastus temale omaselt klassikaliselt ilusa ja puhta koreograafiaga, kus rõhutatakse ajatuid väärtuseid. "See ballett on väga tiithärmilik, ta on oma loomult romantik ja võib-olla praeguses ajas, kus meil on igasugused muud mured ja teised küsimused, siis see tagasivaade on oluline, et elus on ka teisi asju, et ilu ja armastus on tähtsad ja et kõige selle kaose keskel peab ikkagi olema armastust ilu vastu, siis me kestame."