Ulmefilm "Hukkunud Alpinisti hotell" anti välja DVD ja Blu-ray kujul

"Grigori Kromanovi lavastatud "Hukkunud Alpinisti hotellis" kohtuvad ulme ja film noir, Grünbergi meelihaarav heliriba ja Sillarti virtuoosne operaatoritöö, tippnäitlejate võrratud rollisooritused ning 1970. aastate kunsti- ja disainiavangard, andes tulemuseks linateose, mis ületab aega ja ruumi. "Hukkunud Alpinisti hotell" on Eesti filmiloo üks kõige intrigeerivamaid ja igihaljamaid saavutusi, mille lugu ja väljendusvorm mõjuvad jätkuvalt paeluva ja värskena," sõnas Filmiarhiivi direktor Eva Näripea.

"Ehkki "Hukkunud Alpinisti hotell" on ka varasemalt väljaspool Eestit palju tähelepanu saavutanud, siis just viimastel aastatel on huvi selle filmi vastu märkimisväärselt suurenenud. Saksamaal, Austrias ning Šveitsis on lähikuudel samuti ilmumas "Hukkunud Alpinisti hotell" nii DVD ja Blu-ray kujul kui ka voogedastusplatvormidel. Suurt huvi on üles näidanud levitajad USA-st ja ka Brasiiliast," lisas filmipärandi osakonna juht Rain Põdra.

Filmi režissöör on Grigori Kromanov, kirjandusliku alusteose autorid ja stsenaristid Arkadi Strugatski, Boriss Strugatski, operaator Jüri Sillart, kunstnik Tõnu Virve, helilooja Sven Grünberg ja toimetajad Toomas Raudam, Ilmar Taska. Filmis mängivad Uldis Pucitis, Jüri Järvet, Lembit Peterson, Mikk Mikiver, Kârlis Sebris, Irena Kriauzaite, Sulev Luik, Tiit Härm, Kaarin Raid ja Nijole Oželyte.

"Eesti filmivaramu" sarjas on ilmunud Arvo Kruusemendi lavastatud "Suvi" (1976) ja "Sügis" (1990). 2022 ilmub samas sarjas Grigori Kromanovi kultusfilm "Viimne reliikvia".

DVD ja Blu-ray plaatidel on ka "Hukkunud Alpinisti hotelli" eestikeelne kirjeldustõlge ja vaegkuuljate subtiitrid ning inglise, vene ja prantsuse keeles subtiitrid.