Jüri Sillarti preemia tänavune stipendiaat on Lennart Mathias Männik

Püha Jüri stipendiumi pälvis filmikunsti tudeng Lennart Mathias Männik, keda tõsteti esile järgmiselt: "Üheksa ametiga Hunt Kriimsilm, kelle ööpäevas on rohkem kui 24 tundi, et olla olemas kõigi jaoks sama rõõmsalt ja pühendunult. Temaga ja tänu talle saavad ideed jalad alla ja tehtud."

Püha Ly preemiaga tunnustati esimest korda tudengit, kes on andnud silmapaistva panuse võtteplatside töösse just assisteerivates rollides. Preemia on tunnustuseks filmikunsti tudengite armastatud õppenõustajale Ly Pulgale, kes suundub pärast 20 aastat südame ja kirega tehtud tööd puhkusele. Preemia pälvis Andreas Jõesaar, kelle juures toodi välja tema abivalmidus ja nutikus ning asendamatus nii võtteplatsil kui koolipingis.

Kuldse Kellu eriauhind on mõeldud kõige aktiivsemale dekoratsioonide ehitajale. Auhinna teenis kunsti suuna tudeng Renelle Karnaskind.