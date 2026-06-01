BFM-i Püha Jüri preemia pälvis produtsent Anna Aurelia Kangur

29. mail tähistati Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis Püha Jüri päeva, mis on pühendatud filmimehele ja -õppejõule Jüri Sillartile. Tänavuse Püha Jüri preemia pälvis produtsent Anna Aurelia Kangur.

Püha Jüri päeval toimus Tallinna Ülikooli Maximumi saalis filmiteemaline konverents, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu filmi minevikule, olevikule ja tulevikule. Sel aastal lahkunud režissööri ja õppejõudu Peeter Simmi meenutasid näitleja Tõnu Kark, produtsent Marju Lepp ja ajakirjanik Olev Remsu. Lisaks arutleti konverentsil Eesti kino filmilevi, filmi turundamise ja rahastamise üle ning tutvustati uut platvormi Filmlink, mis aitab võtteplatsil kommunikatsiooni parandada.

Õhtul jagati välja Püha Jüri ja Püha Ly preemiad, millega tunnustatakse silmapaistvaid filmitudengeid. Püha Jüri preemia saaja juures hinnatakse tema erialast arengut ja võimekust, meeskonnatöö oskust, õppeedukust, koolitöös osalemist ja andekust.

Püha Jüri preemia pälvis filmikunsti teisel kursusel õppiv produtsent Anna Aurelia Kangur. Komisjoni sõnul on Kangur erakordne inimene ja professionaal, kes tänu oma väsimatule korraldusvõimele ja südikusele leiab lahenduse kõigile muredele. Seejuures säilitab ta igas olukorras positiivse ellusuhtumise ja särava naeratuse.

"See pole mulle veel päriselt kohale jõudnud, aga ma olen meeletult tänulik – aitäh!" tänas Kangur oma õppejõude. Samuti tänas laureaat oma kursusekaaslaseid ja vanemat filmikunsti kursust usalduse eest.

Filmikunsti õppekava spetsialisti ja tudengite suure toetaja Ly Pulga järgi nime saanud Püha Ly preemia pälvis teisel kursusel õppiv kunstnik Grete Liis Titma. Komisjon märkis, et Titma on olnud pühendunud abiline igas klassiruumis ja võtteplatsil, panustades oma töökuse ja lahke südamega alati rohkem, kui temalt oodatakse. Titma tänas kõiki, kes teda tunnustuse vääriliseks pidasid.