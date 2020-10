Eesti filmi instituut alustab uue DVD-sarjaga "Eesti filmivaramu"

Eesti filmi instituudi filmipärandi osakonna projektijuht Triinu Keedus selgitas, et eelnevalt on nad Tallinnfilmi loomingut välja andnud ühe kaupa. "Aastate jooksul on näha, et vaataja huvi filmiklassika vastu ei kao, meie poole on palju pöördutud sooviga eelkõige filmi soetada DVD formaadis," selgitas ta ja lisas, et sellest lähtuvalt tekkis ka idee kogu filmipärand välja anda sarjana "Eesti filmivaramu".

Avafilm "Suvi" ilmub aga lisaks DVD-versioonile ka Bluray-plaadil. "Hetkel me veel ei tea, kui suur on nõudlus on Bluray plaadil, kui inimeste huvi on suur, siis ilmub neid selles sarjas, aga mitte kõikidest filmidest, mida DVD-l välja anname," nentis ta.

Iga DVD-ga tuleb kaasa ka buklett, kuhu on koondatud filmi saamise lugu ning omaaegsed hinnangud filmile, tekstide autor ja toimetaja on Jaak Lõhmus. Samuti on plaatidel lisamaterjalid, filmiga "Suvi" tuleb kaasa filmi reklaamrull ja saade "Kaadris: Suvi". Filmidel on eestikeelne kirjeldustõlge, vaegkuuljate subtiitrid ning eesti -ja inglisekeelsed subtiitrid.

Igal aastal plaanib EFI välja anda umbes kolm filmi. "Sel aastal ilmub antud sarjas ka filmijärg "Sügis", uuel aastal jätkame sarja pärandiklassikaga: Grigori Kromanovi kultusfilmid "Viimne reliikvia" ja "Hukkunud Alpinisti hotell" ning Kaljo Kiisa geniaalne mängufilm "Hullumeelsus"," selgitas Keedus ja lisas, et kindlasti jõuab sarja ka "Kevade".

"Füüsilisel filmikoopial on tänapäeval oma võlu, on inimesi, kes eelistavad filme failidena säilitada ja teistele meeldib, kui neil on film käegakatsutaval kandjal riiulis olemas," tõdes ta ja mainis, et DVD eelis on kindlasti lisamaterjal, mis aitab nii audiovisuaalsete täienduste kui ka tekstidega vaadatut paremini mõtestada. "Loodetavasti pakub see üllatusi ja põnevaid fakte ka inimestele, kes on neid filme juba kümneid kordi näinud."