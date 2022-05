Galerii: Estonias esietendub ooper "Naksitrallid"

Lavastus "Naksitrallid" on soovituslik alates 5. eluaastast, kuid lugu tekitab äratundmisrõõmu ka 50-aastastes ja vanemates. Sammalhabeme osatäitjale Rene Soomile meeldib "Naksitrallide" juures kõige rohkem see, et nimitegelased ei tee midagi tunnustuse või saavutuse eest. "Nad talitavad oma südame järgi," sõnas ta.

Lavastaja Vahur Kelleri sõnul sobib "Naksitrallid" väga hästi tänasesse päeva. "Keskkonna teemad ja mitte ainult, ka laiemalt vastutuse teema, see, kuidas Naksitrallid keeravad ise jama kokku, tahtes kõige paremat," tõdes ta ja lisas, et sarnast olukorda näeb iga päev meie ümber.

Idee lastele mõeldud ooperist mõjus esialgu tegijatele hirmutavalt, kuid Tõnis Kaumanni mänguline helilooming lõpetas kõhklused. "See on hästi mänguline, hoogne, rõõmus, natuke on loomulikult ka dramaatilisi momente, sest see on ikkagi ooper, aga kuna seda visuaali ja hoogsust on laval loodetavasti piisavalt palju, siis see peaks tekitama, et tahaks veel, tahaks kolmandat vaatust," rõhutas ta.

Lavastuse kunstnik on Jaanus Laagriküll, kostüümide autor on Gerly Tinn.