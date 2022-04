Vahur Keller toob Estonia lavale ooperi "Naksitrallid"

Rahvusooperis Estonia algasid teisipäeval helilooja Tõnis Kaumanni uue ooperi "Naksitrallid" proovid. Libreto on valminud Eno Raua kirjutatud lugude kahe esimese osa põhjal. Lavastaja on Vahur Keller.

"See on lugu kolmest boheemlaslikust sellist, kes armastavad ringi rännata ja teel olla. Nende kohtumisel tekib sõpruskond, kellest saavad omamoodi kangelased," ütles Vahur Keller. Lavastaja käe all valmiv ooper on sisult ka päevakajaline, kajastades loodusest võtmise ja tasakaalu kadumise probleemi.

Helilooja Tõnis Kaumann sõnas, et looduse hoidmine on ooperi üheks olulisemaks sõnumiks. "Teine oluline teema on sõprus ja ühtehoidmine, sest ainult ühte hoides ja üksteist aidates suudame edasi kesta," jagas helilooja mõtet.

Tänaseks pea 30 aastat heliloomingut viljelenud Tõnis Kaumanni oopereid on Estonias mängitud varemgi. Viimati jõudis Estonia lavale aastal 2005 esietendunud "Mina – Napoleon". Kaumanni sõnul on aastakümnete pikkune interpreedikogemus teda õpetanud looma selget ja üheselt mõistetavat noodimaterjali. ""Naksitrallides" on kolm suurt rolli. Kuigi vokaalpartiid tehniliselt võetuna pole just väga keerukad, on kolm peategelast pidevalt laval ja see teeb need rollid väga nõudlikuks," sõnas Kaumann.

Kolme naksitrallina astuvad alates 27. maist publiku ette Rene Soom ja Rauno Elp (Sammalhabeme rollis), Reigo Tamm ja Mart Madiste (Kingpoolina), Juuli Lill ja Aule Urb (Muhvina).

"Naksitrallide" muusikajuht on Kaspar Mänd, dirigentideks Lauri Sirp ja Jaan Ots.

Esinejatena teevad ooperis kaasa Janne Ševtšenko, Kadri Nirgi, Tamar Nugis, Jassi Zahharov, Mart Laur, Tambet Kikas, Yixuan Wang, Rafael Dicenta, Rein Saar, Aare Kodasma ning rahvusooperi koor ja orkester.

Lavastuse kunstnik on Jaanus Laagriküll, kostüümikunstnik Gerly Tinn, valguskunstnik Margus Vaigur, videokunstnik Rene Topolev, koreograaf Märt Agu.