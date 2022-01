Katrin Pärn: Naksitrallidel on kõik hea hiti omadused

Naksitrallide esimese osa tantsulavastus on Vanemuise publiku ees käinud juba aastast 2017. Lavastajate sõnul oli selle menust näha, et Eno Raua kirja pandud ja Edgar Valteri illustreeritud kolm reisiselli lähevad korda väga paljudele.

"Seal on parajasti kõiki asju, et ta peaks puudutama kõiki meeli. Et ta on natuke seikluslik ja natuke tore ja natuke äratundmisrõõmu võibolla suurtele," rääkis lavastaja ja kunstnik Katrin Pärn. "Tal on nagu kõik hea hiti omadused," lisas ta.

Kui raamatu esimeses osas läks Naksitrallide tegevuse tõttu looduse tasakaal pisut paigast ära, siis nüüd on käes selle loogiline jätk.

"Mis juhtub, kui kõik kassid linnast ära viia? Siis võtavad teised loomaliigid üle nii-öelda. Siis ongi see etendus sellest, kuidas seda olukorda lahendada. Ehk kolm põhitegelast asuvad oma minevikupattusid lunastama," sõnas lavastaja-koreograaf Janek Savolainen.

Lisaks Vanemuise balletiartistidele astuvad järjeloos üles ka Vanemuise tantsu- ja balletikooli õpilased. Kuigi tegemist on lasteraamatuga, usuvad lavastajad, et küllaga äratundmisrõõmu jagub ka täiskasvanutele. Erinevalt raamatust Sammalhabe, Kingpool ja Muhv siin laval sõnakestki ei räägi.

"See, et igaüks siit oma loo kokku saab, seda ma küll usun. Kindlasti võib tekkida küsimusi, kui ei ole raamatut lugenud. Päris suures hämmingus ei pea küll keegi lahkuma," lisas Pärn.

Tantsulavastus "Naksitrallid 2: rotid ründavad" esietendub 20. jaanuaril Sadamateatris.