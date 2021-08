Vanemuise uus hooaeg toob lavale klassikat ja uudisloomingut

Vanemuise teatrijuht Kristiina Alliksaar tõdes, et Vanemuise 151. hooaeg oli kindlasti tavapäratu ja pakkus väljakutseid, mis teatrist endast ei sõltunud.

"Samas tajusime veel teravamalt, et me oleme olulised ja see, mida teater pakub, läheb inimestele väga korda. See andis jõudu üksteist tugevalt toetades tööga jätkata, et pakkuda 152. hooajal publikule elamusi ja võimalust saada segastel aegadel meelerahu ning kosutust teatrimaailmast, mis on täis muusikat, tantsu ja sõna."

Uuel hooajal on Vanemuise mängukavas 49 lavastust, sh 16 uuslavastust, ja mitmeid teisi ettevõtmisi nii ekskursioonide kui ka noortetöö näol.

"Meie eesmärk on hoida teater avatuna ja see nõuab tänastes oludes pingutust nii teatrilt endalt kui ka publikult. Seepärast palume nii nagu teatri töötajaid, ka publikut tulla Vanemuise 152. hooaja etendustele tervena ja omada sissepääsuks vajalikku COVID-tõendit," lisas Alliksaar, viidates, et täpsemad juhised ohutuks teatrikülastuseks on üleval Vanemuise teatri kodulehel.

Esmalt ootab Vanemuise teater kõiki muusikasõpru Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontserdile, mis toimub 3. septembril Vanemuise kontserdimajas, 4. septembril Jõhvi kontserdimajas ja 5. septembril Estonia kontserdisaalis. Dirigent on Risto Joost ja solistidena astuvad üles Annely Peebo ja Katrin Targo.

Uuslavastusena jõuab esimesena publiku ette "Linda di Chamounix", mis esietendub Vanemuise väikses majas 11. septembril. Gaetano Donizetti ooperi lavastaja on Robert Annus, muusikajuht ja dirigent on Risto Joost ning nimiosa laulavad Pirjo Jonas või Elena Bražnik.

18. septembril esietendub Sadamateatris "Terror", Andres Noormetsa lavastatud Ferdinand von Schirachi põnev kohtudraama ning 23. septembril jõuab Vanemuise väikeses majas publiku ette Jaanus Rohumaa lavastatud klassikaline draama "Inspektor tuleb".

Oktoober ühendab endas Vanemuise tantsu- ja muusikatrupi võimekuse. 2. oktoobril tuleb Vanemuise balleti ajaloos esimest korda lavale tšehhi koreograafi ja lavastaja Petr Zuska originaalkoreograafia Pjotr Tšaikovski muusikale – "Luikede järv". Etendused toimuvad Vanemuise suures majas. Oktoobri esietendused jätkuvad tantsulavastuste lainel – 15. oktoobril esietendub Vanemuise suures majas "Metamorfoosid", mis toob lavale terve Vanemuise balletitrupi. Kolmeosaline balletiõhtu toob vaatajani kolme noore koreograafi, Jack Trayleni, Matthew James Jordani ja Jevgeni Gribi eriilmelised mõttemaailmad.

Draamalavastustest esietendub Vanemuise väikses majas 23. oktoobril Tiit Palu fantaasia vabadussõja teemadel, tragikomöödia "Soomusrong nr 7", kus naiskomandöri kandvat rolli mängib Saara Nüganen.

3. ja 21. oktoobril ning 3. novembril saab näha ka Vanemuise muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti ellu kutsutud kontserdisarja "Vanemuise kolm orkestrit", kontserdid toimuvad Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis.

Novembris jõuavad esietenduseni kaks lavastust. 6. novembril esietendub Sadamateatris Karl Laumetsa lavastatud "Galilei elu", mille nimiosa, Galileo Galileid mängib Hannes Kaljujärv. 27. novembril jõuab Vanemuise väikeses majas lavale Elmo Nüganeni lavastatud Wolfgang Amadeus Mozarti ooper "Don Giovanni". See on Elmo Nüganeni esimene lavastus Vanemuises, kus sajandeid vana lugu vahetab mõõga telefoni ja mantli lateksi vastu.

10. detsembril ootab Vanemuise sümfooniaorkester ooperigalale Vanemuise suures majas ning 19. detsembril Tartu Pauluse kirikus toimuvale advendikontserdile. Muusikalisõbrad üle Eesti saavad doosi kuldseid hitte, kui lähevad kuulama kontserti "Memory 2022" (7.–18. jaanuarini).

Vanemuise 152. hooaja teine pool, 2022. aasta kevad, toob lavale kaks uut lastelavastust. 21. jaanuaril jõuab Sadamateatris publiku ette neist esimene: lastekirjaniku Eno Raua raamatu põhjal valmib tantsulavastus "Naksitrallid 2: rotid ründavad". See on järg "Naksitrallide" esimese osa lavaversioonile ning selle lavastajad, koreograafid, stsenaariumi ning lava- ja kostüümikujunduse autorid on Katrin Pärn ja Janek Savolainen. 5. veebruaril tuleb Vanemuise suures majas lavale hooaja teine lastelavastus, Astrid Lindgreni muinasjutul põhinev ja Tiit Palu lavastatud "Vennad Lõvisüdamed".

Hooaja teise poolaasta esimene uus draamalavastus esietendub Vanemuise väikses majas 29. jaanuaril 2022, mil publiku ette tuleb Ain Mäeotsa lavastatud ja Pedro Almodóvari filmil põhinev Samuel Adamsoni näidend "Kõik minu emast". 12. veebruaril esietendub Richard Wagneri muusikadraama "Tristan ja Isolde". Ooperi lavastaja on Liis Kolle ning muusikajuht ja dirigent Risto Joost.

26. märtsil jõuab Vanemuise suures majas publiku ette balletiõhtu kahes osas, esietenduvad kaks klassikalise muusika tippteostel põhinevat lavastust: "Tulilind" ja "Šahrazad". Brasiilia koreograafi ja lavastaja Ricardo Amarante balletiõhtu toetub heliloojate Igor Stravinski ja Nikolai Rimski-Korsakovi originaalmuusikale, kuid toob vaatajateni tuntud muinasjuttude uued tõlgendused.

Robert Annuse lavastajakäe all esietendub 9. aprillil Vanemuise väikeses majas Ivan Turgenevi näidendil põhinev Mike Poultoni draama "Armuleivasööja". 23. aprillil jõuab Vanemuise suures majas lavale aga William Shakespeare'i komöödia "Tõrksa taltsutus", mille lavastaja on Priit Strandberg.

152. hooaja viimase uuslavastusena jõuab 7. mail lavale ooper "Põrgupõhja uus Vanapagan". A. H. Tammsaare samanimelise teose põhjal valminud ooperi helilooja on Ardo Ran Varres ja lavastaja Vilppu Kiljunen Soomest.

20. mail toimub Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontsert Vanemuise kontserdimajas ja juuli lõpus ootame taas kõiki Kassitoome orgu traditsioonilisele sümfooniaorkestri suvekontserdile.

Hooaja jooksul jõuab Vanemuine erinevatesse mängupaikadesse üle Eesti ja kui olud lubavad, siis ka välismaale. Täpsema info uuslavastuste kohta leiab Vanemuise kodulehelt.