Tšaikovski "Luikede järv" jõuab esmakordselt Vanemuise lavale

Kui enamik balletitruppe on "Luikede Järve" esitades võtnud aluseks Lev Ivanovi ja Marius Petipa 1895. aasta versiooni, siis seda koreograafiat Tartus ei näe. Tšehhi lavastaja on Vanemuise jaoks loonud midagi täiesti uut, küll klassikalise "Luikede järve" struktuuriga, ent uue koreograafia ja uue looga.

Lavastaja Petr Zuska selgitas, et kuigi tema lavastuses on elemente, mis on väga klassikalised, siis Petipa-Ivanovi traditsioonilise versiooniga pole seal midagi pistmist. "Ma kombineerin neid kahte maailma, sest see tekitab huvitava dünaamika."

Tšaikovski muusikat esitab Vanemuise sümfooniaorkester, Risto Joosti juhtimisel. "Ma arvan, et "Luikede järv" on kõikide maailma ballettide ballett," tõdes Joost ja mainis, et kui rääkida mingisugusest balletiteosest, siis ilmselgelt see on selline Püha Graal või Meka. "Orkestrile on see alati suurepärane muusika, mida mängida, alati on võimalik näidata seda, mida on terve elu õpitud ja soovitud teha."

Petr Zuska kaasaegselt klassikaline lavastus on täis sümboleid, alltekste ja vaimseid püüdlusi. Sündmuste katalüsaatoriks on kuninganna surm, mis vallandab prints Siegfriedi teekonna mõistmaks, et temas peitub nii armastuse tumedam ja valgem pool.