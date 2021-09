Vanemuise teatri balletitrupiga liitus seitse uut balletiartisti

Noored balletiartistid Selma Strandberg Rootsist, Gisella Razzino Itaaliast, Bleiddian Bazzard, Colby Catton ja Bradley Howell Inglismaalt, Yuta Irikura Jaapanist ning Jade O´Leary Iirimaalt alustavad oma esimest hooaega suures kollektiivis.

Vanemuise balletijuhi Mare Tomminga sõnul on paljurahvuseline trupp väga kokkuhoidev kollektiiv: "Mitmelt maalt nad tulnud on, ei olegi nii oluline kui see, et me suudame ühes keeles end väljendada – ja see on tantsukeel."

Tommingas rääkis, et noorte tantsijate energia ja loovus pärast kooli lõpetamist on suur ja esimene töö paneb paljuski paika nende tulevikuväljavaated. "Mõned tantsijad avanevad kohe, mõned aegapidi. Sel aastal näen, et noored teavad, mis eriala nad valinud on ja tahavad, et neid märgataks. Nende esimene töö on sisseõppimine balletti "Luikede järv", mida lavastab Petr Zuska. Neil on vedanud. Tantsijal peab olema palju tööd, et ta areneks ja inspireeriks lavastajaid," selgitas Tommingas.

Vanemuise balletihooaeg on väga tihe. 2. oktoobril jõuab Vanemuise balleti ajaloos esmakordselt lavale maailmakuulus ballett "Luikede järv", seda kohe ka tšehhi koreograafi ja lavastaja Petr Zuska originaalkoreograafias Tšaikovski muusikale. Lavalugu kõneleb katkisest perekonnast ja uuesti armastama õppimisest.

15. oktoobril toimub kevadel ära jäänud balletiõhtu "Metamorfoosid" esietendus, kus publikuni tuuakse kolme noore ja andeka koreograafi eriilmelised mõttemaailmad.

Maailmaklassikasse kuuluvad Stravinski "Tulilind" ja Rimski-Korsakovi "Šahrazad" Brasiilia koreograafi Ricardo Amarante lavastuses on uus väljakutse kogu trupile. Balletiõhtu jõuab publikuni 2022. aastal.

Uue aasta alguses rõõmustatakse aga lapsi, kui lavale tuleb teine osa Eno Raua "Naksitrallidest" Janek Savolaineni tantsulavatuses "Naksitrallid 2: rotid ründavad". Jätkuvalt on repertuaaris ka lasteballett "Tilda ja Tolmuingel".