Rohumaa: lavastus "Inspektor tuleb" mõjub hämmastavalt päevakajaliselt

Aristokraatide pere ukse taha jõudnud politseiinspektor uurib põhjuseid, miks tegi 22-aastane noor töölisklassi naine enesetapu. "Uurimise käigus see teekond toobki ta ühiskonna eliidi ehk inimesed juurde, kes tegutsevad poliitikas ja kelle ühiskondlik renomee on väga laitmatu," selgitas lavastaja Jaanus Rohumaa ja lisas, et selles mõttes avab lavastus "Inspektor tuleb" ühiskonda väga mitmeti. "Aga teiselt poolt on ta klassikaline krimilugu."

Aastaid lavastamistööst eemal olnud Jaanus Rohumaa jaoks on see esimene koostöö Vanemuise trupiga. Selle, üheks parimaks 20. sajandi näidendiks peetud loo valis ta välja, kuna tekst mõjub endiselt hämmastavalt päevakajaliselt.