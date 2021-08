Vanemuine avab esmakordselt teatrihooaja festivaliga

28. augustil toimuval sündmusel näeb ootamatuid ülesastumisi Tartu erinevais paigus ning Raekoja platsi festivalialal saab kogeda, kuidas sünnivad lavastused, kuulata laulmas draamanäitlejaid, nautida muusikalavastuste kauneimaid palasid ning uudset kooslust – Vanemuise sümfooniaorkestrit koos Noepiga.

"Vanemuise suur soov on olla vajalik ja oluline eelkõige kogukonnale, kus me tegutseme. Seepärast avame Vanemuise 152. hooaja uudse festivaliga linna südames, mille raames on planeeritud nii ootamatuid kultuurilisi kohtumisi kui ka suurejoonelisi galakontserte," rääkis Vanemuise teatrijuht Kristiina Alliksaar.

Alliksaare sõnul pakub Vanemuise teatri uus hooaeg avastamisrõõmu väga erinevale publikule: "Igas žanris jõuab lavale klassikat, aga ka sulesooja näitekirjandust, tantsu ja muusikat; rõõmsat äratundmist lastele, aga ka emadele-isadele ning kindlasti midagi ka vanaemade-vanaisade hingekeeltele. Nii on ka meie avafestivaliga – sealt leiavad meelepärast vaatamist ja kuulamist kõik, lastest eakateni."

Festival algab kell 10.45, mil Vanemuise artistid üllatavad linlasi etteastetega Tartu erinevates paikades: kohvikus Shakespeare, restoranis Kolm Tilli, Pargi 10 rõdul, Toome kohvikus, Tartu turuhoones ja Kaarsillal ning Kvartali fuajees.

Keskpäeval avaneb Raekoja platsil festivaliala, kus näeb Vanemuise balletikooli ja noorte balletiartistide galat ning lavavõitluse demonstratsiooni, kuulata ooperiviise ning õppida tundma teatrielu telgitaguseid. Lavastusala telgis saab teada, mis tööd tehakse maalisaalis, kuidas valmivad lavastuse dekoratsioonid, mil moel saavad reaalsuseks kostüümikavandid ning lavastuse grimm ja soengud. Avatud on lasteala, kus saab panna end proovile mõõkade valmistamise ja lavavõitluse õpitoas.

Alates kella 18st ootab publikut aga suurejooneline lavaprogramm ja seda kontsertlavalt, mis oma suuruselt ületab kõik Raekoja platsil senini nähtud lavad. Üles astuvad Vanemuise artistid ja uued muusikalised kooslused. Draamanäitlejad esitavad laule Vanemuise lavastustest läbi aegade, muusikaosakonna galakontserdil kõlavad nii ooperi-, opereti- kui ka muusikalinumbrid solistide, sümfooniaorkestri ja koori esituses. Õhtu lõpetuseks astuvad esmakordselt ühisel laval üles Vanemuise sümfooniaorkester ja Noep, kes mängivad tuntud lugusid täiesti uues seades.

Festival on kõigile tasuta.