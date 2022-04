Tõnis Niinemets soovib uue rolliga oma tõsisemat külge avada

"See roll ei ole "hihihi-hahaha", ja proovin ennast ka sellega uuest küljest näidata. Mitte mina ei pea Mozartit murdma, vaid loodan, et Mozart murrab mind," sõnas Niinemets. Muuhulgas kandis Niinemets "Ringvaate" lõigus ette klaveril jupi Mozarti "Figaro pulmast".

Salierit kehastav Mait Malmsten tunnistas, et oma rollis tegeleb ta elu halvema poolega. "Salieri tappis ühel või teisel moel Mozarti. Mürgitas või kurnas, neid versioone on palju, aga tõenäoliselt mitte päris ühte ega teist," sõnas näitleja. "Tont teab, kuidas see mulle mõjub."

Siiski leidis Malmsten, et rollist on palju õppida. "Põlgus enda saamatuse vastu ja imetlus teiste hea käekäigu järele – sellises maailmas me elame ju praegu. Ka käimasoleva sõja on põhjustanud üks kuri, läbinisti mäda ja haavatud inimene."

"Amadeuse" lavastaja on Karl Laumets.

Osades on veel Helena Lotman, Raimo Pass, Rein Oja, Ülle Kaljuste, Tiit Sukk, Jüri Tiidus, Markus Luik, Marta Laan, Jana Volke, Johannes Tammsalu, Jüri Antsmaa.