Karl Laumets: inimesed väärtustavad vähe seda, mis neil on

Malmsten tõdes, et Mozarti rivaali, Itaalia helilooja Antonio Salieri kehastamine on olnud päris suur ja väga põnev väljakutse. "Amadeus" on tema sõnul vajaliku sõnumiga lugu. Rolli sisseminekuks ei tulnud tal iseennast väga palju murda, sest ta on teatud kadedustundeid ka oma elu jooksul tundnud.

Ma kipun arvama, et vähemal või rohkemal määral on see päris paljudel kuskil sees olemas – selline iseenda ebaõnnestumise hirm, enda ebatäiuslikkuse üle kurbuse tundmine, kui märkad, kuidas keegi teeb kõrval midagi säravalt, ja küsimine miks see minuga nii ei juhtu, miks ei võiks minuga korragi nii juhtuda."

Laumets tõdes, et ühiskonnas ja inimeste vahel tõesti on palju tigedust ja kurjust. "Mingivahe kirjutati sellest rohkem, miks kõik on kuidagi jube rahulolematud või pahased üksteise vastu. Sellega see Salieri-lugu ka tegeleb," selgitas ta.

Ta tõdes, et inimesed väärtustavad vähe seda, mis neil on. "Nad ei oska seda piisavat väärtustada ja tahavadki, et kogu aeg oleks enamat või tunneb, et on olemas geeniusepuudutus, mis võiks teda tabada, aga ei suuda leppida sellega, et sellest, mis talle on antud, sellest piisab täielikult."

Kui inimene sellega rahu teeb ja lepib oma andega nagu see on, siis läheks kõigi elu paremaks.

Kuigi tükk on lavale toodud näitemängule truu olles, annavad Malmsteni sõnul kostüümid vihjeid, et tegemist võiks olla ka tänapäeva veidra maskiballiga. "Ma ei oska öelda, kas seal peaks väga lehvima tolle ajastu vaimu, aga kas see nii väga erinebki praegusest ajastuvaimust. Rekvisiidid erinevad, aga sisu jääb samaks."

Laumets sõnas, et nad jäävad ajaloolise draama žanrile truuks, aga samal ajal suudavad selle tõsta tänapäeva selliselt, et see on endiselt loogiline ja tuleb inimestele lähemale.

