Draamateatriga liituvad uuel hooajal Helena Lotman ja Tõnis Niinemets

Draamateatris jätkab rollilepingu alusel tööd ka Mari Lill, Linnateatrisse siirdusid Uku Uusberg ja Indrek Sammul, kes samuti oma rollid Draamateatris lõpuni mängivad.

2021. aasta sisse jääb kolm uut lavastust. Hooaja avab Brian Frieli "Igatsuse rapsoodia" ("The Loves of Cass McGuire", 1966), mis esietendub 4. septembril väikses saalis. Lavastaja on Priit Pedajas, mängivad Ülle Kaljuste, Ain Lutsepp, Märten Metsaviir, Ester Pajusoo, Laine Mägi, Amanda Hermiine Künnapas, Tõnu Oja, Viire Valdma, Martin Veinmann, Mari Lill. Kunstnikutöö on Pille Jäneselt, näidendi tõlkis Krista Kaer.

Hooaja järgmine uus lavastus, tööpealkirjaga "Samad sõnad, teine viis" tuleb 20. novembril välja väikses saalis. Lavastaja Mari-Liis Lill jätkab intervjuudel põhinevate dokumentaal-lavastustega. Teksti valmistab ette dramaturg Piret Jaaks. Mängivad Britta Soll ja Teele Pärn, kunstnik on Emer Värk, muusika lavastusele kirjutab Marten Kuningas.

Esimese suure saali lavastusena jõuab 10. detsembril publiku ette briti kirjaniku Martin Crimpi paljumängitud näidendi "Katsed tema elu kallal" lavatõlgendus Priit Võigemastilt. Mängivad Hilje Murel, Inga Salurand ja Helena Lotman. Kunstnik Kairi Mändla, tõlkija ja dramaturg Paavo Piik, helilooja Veiko Tubin.

2022. aasta algul ehk 22. jaanuaril esietendub Hendrik Toompere jr'i käe all lavastus tööpealkirjaga "Tund enne päikesetõusu", mis vaatleb üksikinimest massiliikumise sees ja kõrval. Tema hirme ja unistusi, eufooriat ja kartusi olukorras, kus mingi eesmärgi nimel kogunetakse. Teksti lavastusele kirjutavad Eero Epner ja Urmas Vadi, mängivad Ivo Uukkivi, Raimo Pass, Gert Raudsep, Tõnis Niinemets, Markus Luik, Tiit Sukk, Marta Laan, Merle Palmiste, Ülle Kaljuste, Harriet Toompere, Mirtel Pohla, Jan Erik Ehrenberg. Lavastuse kunstnik on Laura Pählapuu, helikujundaja Lauri Kaldoja, koreograaf Jüri Nael.

Viimased kaks uuslavastust tõlgendavad mõlemad klassikat: 5. märtsil toob Priit Pedajas välja Mats Traadi "Puud olid, puud olid hellad velled", 9. aprillil esietendub Karl Laumetsa (Vanemuine) käe all Peter Shafferi "Amadeus" Tõnis Niinemetsa ja Mait Malmsteniga peaosades. 5. veebruaril esietendub väikses saalis ka Harold Pinteri "Majahoidja", mille lavastab Hendrik Toompere.