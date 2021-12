Priit Võigemast: on võluv, kui näitleja ei karda laval olla tema ise

Draamateatris esietendus mõned päevad tagasi Martin Crimpi "Katsed elu kallal". Lavastaja Priit Võigemasti sõnul on Crimpi teos aktuaalne ka tänapäeval. Samuti tõdes Võigemast, et tema sõnul on võluv, kui näitlejad ei karda laval olla nemad ise.

Vikerraadio hommikuprogrammis oli külas lavastaja Priit Võigemast. Hiljuti esietendus Eesti draamateatris Võigemasti lavastus "Katsed elu kallal".

Näidendi on kirja pannud briti näitekirjanik Martin Crimp. Crimpi puhul võlus Priit Võigemasti autori aktuaalne teemakäsitlus. "Need teemad, mida ta seal käsitleb, need ei ole sugugi aegunud. Vastupidi, need on muutunud meil aktuaalsemaks," ütles Võigemast ja lisas, et Crimpi näidend on kirjutatud 1997. aastal.

"Nüüd oleme jõudnud sinnamaale, et need teemad, mida 1997. aastal üks briti näitekirjanik pidas oluliseks käsitleda, on siis nüüd meil aktuaalsed."

Võigemast tõdes, et näidendeid valides lähtub ta tihti näitleja vaatenurgast. Talle tundus, et Crimpi tekst pakub näitlejatele mõnusat tööd ning mängulisi momente.

Lavastuses "Katsed elu kallal" astuvad üles Inga Salurand, Hilje Murel ja Helena Lotman. Koostöö kolme naisterahvaga oli Võigemasti sõnul suurepärane. "Tundus, et nad olid väga valmis seda tegema," kiitis Võigemast osatäitjaid.

Lavastajana eeldab Priit Võigemast näitlejatelt, et neil on soov ja kirg seda tööd teha. "Ma eeldan seda, et nad saavad sellest ise suure naudingu," ütles Võigemast ja lisas, et kedagi sunniviisiliselt lavale pole tema sõnul mõtet ajada.

Samuti on Priit Võigemasti sõnul oluline, et näitleja ei tunneks lava ees hirmu. Ehkki ta leidis, et väike närv ja ärevus tuleb pigem kasuks, tõdes ta siiski, et näitleja ei tohiks karta olla laval nii-öelda ilma maskita. "Minu meelest on väga võluv, kui näitleja ei karda olla laval tema ise."

Kuigi lavastuses puudutatakse üsna süngeid teemasid, nagu näiteks üksindus, enesetapp ja informatsiooniga manipuleerimine, leiab lavastaja, et need on teemad, millega peaks tegelema. "Mida süngemad teemad, seda kergemalt tuleb nendega tegeleda."