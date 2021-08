Kumu direktor: praegu oleme õnnelikud ka 4000 külastajaga kuu üle

Ühena esimestest toob sel laupäeval oma uuslavastuse publiku ette Draamateater, avades sügishooaja Priit Pedajase lavastatud "Igatsuse rapsoodiaga". Uus hooaeg toob aga ka mitmeid muutuseid teatri kollektiivis, näiteks liituvad Draamateatriga Helena Lotman ja Tõnis Niinemets.

"Sellel hooajal alustuseks ongi üks kõige suuremaid ülesandeid mängida ära lavastused, mis said lükatud sügisesse, aga meil tuleb ka põnev hooaeg," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Draamateatri kunstiline juht Hendrik Toompere.

"Ma ütleksin, et järgmine Draamateatri hooaeg on väga heas tasakaalus. Meil on klassikat, meil on uuemat-värskemat dramaturgiat ja meil on umbes pooleks välismaine dramaturgia ja Eesti omadramaturgia."

Kumu avab oma sügisprogrammi reivikultuuri näitusele pühendatud peoga, mis jäi kevadhooaja piirangute tõttu korraldamata. Lisaks sellele on aga oodata ka mitmeid uusi väljapanekuid, nende hulgas näiteks ülevaatenäitust nullindate Eesti kunstist. Möödunud suvele tagasi vaadates oli Kumu direktori Kadi Polli hinnangul aga isegi vähem külastajaid kui aasta varem.

"Need, keda me väga igatseme ja kes eelmise koroonasuve aitasid mööda saata, olid Soome külastajad ja käidi ka Lätist-Leedust, sel suvel neid lähiriikide külastajaid pole kuigi palju," tõdes Polli.

"Kumul külastajaid on, aga kui muidu oli suvel normaalne, et ühes kuus käis 8000 kuni 10 000 külastajat, siis praegu me oleme rõõmsad, kui meil on selline 4000 külastajaga kuu," lisas ta.

Apollo kino tegevjuhi Kadri Ärmi hinnangul on selle kinosügise üks suurim publikumagnet oktoobri algul kinodesse jõudev James Bondi uus film "007: Surm peab ootama", millele on tehtud juba praegu mitmeid eelbroneeringuid. Tema arvates kinode tulevik liiga tume ei ole.

"See suur kartus ja hirm, mida paljud on kuulutanud, et film kolib teistesse ekraanidesse ja suurelt ekraanilt ära, seda me küll ei näe. See, et külastatus on mõnevõrra vähenenud, on teistel põhjustel, sest see on tehtud mõnevõrra ebamugavamaks," leiab Ärm.

"Sa pead tõestama ja kiirteste tegema, aga ma ei usu, et vajadus kinos käia ja seda nautida on kuhugi kadunud," lisas ta.

Esimese kodumaise mängufilmina jõuab 10. septembrist kinodesse Peeter Simmi "Vee peal", mille esilinastus on juba korduvalt edasi lükatud.