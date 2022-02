Uukkivi: "Tund enne päikesetõusu" on sama absurdihõnguline kui maailm me ümber

"Terve seltskond inimesi, kes üritavad meid ümbritsevas neuroosis ja pingelises õhkkonnas oma eluga toime tulla ja oma igapäevaste toimetustega edasi minna. Eks igaühel meil on need käivitavad mootorid, et mille peale me siis keema läheme. Selles lavastuses on nii kirge, armastust kui ka oma peaga mõtlemist," sõnas lavastaja Hendrik Toompere Jr.

Näitleja Ivo Uukkivi ütles, et lavastus on sama absurdihõnguline kui maailm meie ümber.

"Teeme oletusi, võtame isiklikult, kujutame ette, ei ole eluga rahul ja lõpuks siis sellest keeratakse selline draama kokku, sisuliselt eimillestki," sõnas Uukkivi.

Näitleja Tõnis Niinemets teeb esmaspäeval oma esimese esietenduse Draamateatris, kehastudes linnapeaks. Lavastaja sõnul toob Niinemets lavale palju uut energiat.

"Tõnis on väga energiline, temas on meeletult palju jõudu, aga ka sügavust, suurepärane kombinatsioon, ta on väga hea näitleja ja mulle tundub, et tal läheb siin väga hästi," ütles Toompere Jr.

Lavastuse kunstnik on Arthur Arula ja helikujunduse autor Lauri Kaldoja.