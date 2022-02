Draamateatri "Tund enne päikesetõusu" esietendus lükkub kahe nädala võrra edasi

Draamateatris pidanuks esietenduma 2. veebruaril Hendrik Toompere jr-i uuslavastus "Tund enne päikesetõusu", kuid trupiliikmete seas on koroonaviirusega nakatunuid ning esietendus lükkub 14. veebruarile.

Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson selgitas, et tegelikult lükkus "Tund enne päikesetõusu" edasi juba teist korda. "Esialgse plaani kohaselt oleks pidanud esietendus toimuma 22. jaanuaril, aga siis murdis truppi sisse koroonaviirus, esietendus lükkus 2. veebruarile, kuid jaanuari lõpus pidime vastu võtma otsuse esietenduse veelkordseks edasilükkamiseks, põhjuseks ikka seesama koroonaviirus," sõnas ta ja lisas, et jaanuaris jäi Draamateatris koroonanakatumiste tõttu ära umbes 20 etendust. "Hetkel jätkab lavastaja Hendrik Toompere jr piiratud mahus proove ja hoiame pöialt, et lavastus jõuab lubatud kuupäeval publiku ette."

Tomson kinnitas, et kuigi "Tund enne päikesetõusu" esietendus lükkus edasi, siis praeguse plaani kohaselt peaks ikkagi 5. veebruaril esietenduma Draamateatri väikeses saalis Hendrik Toompere lavastus "Majahoidja".

"Tund enne päikesetõusu" lavastaja on Hendrik Toompere jr, kunstnik Arthur Arula, koreograaf Jüri Nael, osades Ivo Uukkivi, Raimo Pass, Gert Raudsep, Tõnis Niinemets, Markus Luik, Tiit Sukk, Marta Laan jt.

Esietenduse asendusetendus toimub 14. veebruaril, 3. veebruari etendus jääb ära ning seda ei asendata. Kõigi pileti ostnud inimestega on teater ühendust võtnud.