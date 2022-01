Christopher Rajaveer: olen õnnelik, et mul on nii palju tööd

Kolmandat aastat järjest on Draamateatri hõivatuim näitleja Christopher Rajaveer. Kokku on Rajaveer teatris töötanud kõigest viis aastat. Rajaveeri sõnul on ta õnnelik, et tema kätte on usaldatud niivõrd palju erisuguseid rolle.

"Mulle meeldib töötada," ütles Rajaveer ja sõnas, et Draamateatri hõivatuima näitleja tiitli eest võib talle õnne soovida, mitte ei peaks noomima, et noor inimene ennast üle ei töötaks "Ma tõesti olen pigem õnnelik, et mul on nii palju tööd."

Kuigi eelmine aasta ei andnud Rajaveer enda koduteatris ühtegi esietendust, selgitas ta, et hõivatuima näitleja tiitel tuli eelnevate lavastuste pealt. Samuti on Rajaveeri sõnul meeldiv, et aastatega on usaldatud tema kätte märksa enam kandvamaid rolle.

Christopher Rajaveer alustas Draamateatris tööd 2016. aastal ning tema esimene ülesastumine oli lavastuses "Väljaheitmine." Ka nüüd, aastaid hiljem, on tükk veel siiani mängukavas. Samuti on pikalt mängitud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks pühendatud etendust "Isamaa pääsukesed".

"See on puhas õnn, et saab mängida," sõnas Rajaveer "Vikerhommikus".

Näitleja tõdes, et viimasel ajal on Draamateater saanud uut ja värsket hingamist. Viimati liitusid trupiga Tõnis Niinemets ja Helena Lotman. "Mingi uus nägu on kujunenud küll," rääkis ta ja lisas, et teater liigub tema arvates kaasaegsema dramaturgia poole.

"See koostöö uute noorte vahel, kes paratamatult toovad uusi tuuli, ja siis vanade vahel – see on üks imeline võti minu meelest seal majas," ütles Rajaveer.

Lisaks Draamateatri rollidele on Rajaveer tegus olnud ka teistes valdkondades. Nii on ta loonud oma autorilavastuse, kirjutanud valmis näidendi ning teinud isegi reisisaadet. Näitleja tõdes, et talle meeldib uued väljakutsed rõõmuga vastu võtta. "See ongi lolli töölooma tunnus," naljatles Rajaveer.

Ka paneb Rajaveer ennast proovile lavakunstikooli õppejõuna. Nii saavad tudengid näitleja käe all selgeks näiteks õiged hingamistehnikad ning õpivad, kuidas esitada publikule mahukamaid tekste. "See kõik on loominguline töö ka õppejõule."

Küll aga tõdes Rajaveer, et tema arvates virisetakse liialt palju nooremate põlvkondade üle. "Mulle nad õudselt meeldivad," ütles ta ja lisas, et see ei puuduta ainult lavakunstikooli õpilasi, vaid ka teisi noori. Noore õppejõuna tunneb Rajaveer, et saab tudengitega lihtsamini kontakti.