Christopher Rajaveer tuli välja omalaadse autorilavastusega

Eesti Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer on aastaid unistanud ühest teatrivormist, mida aga keegi ei tee. Nii ei jäänud tal muud üle, kui näidend ise valmis kirjutada ja Skene Katus Kunstile all välja tuua.

Lavastus kannab pealkirja "Lahti lõikamata sidruni nuusutamine" ja seda näeb Telliskivi loomelinnakus asuvas vintage kraami poes Kopli Couture. Koos Christopheriga on laval kolleeg Märten Metsaviir. Tegijate endi sõnul on see lavastus publikule, kes ei käi teatris lugusid otsimas, ning lahke meeldetuletus sellest, et elu on sügavalt mõttetu ja inimene läbinisti naeruväärne.

"Põhimõtteliselt on see sõnateater, mis põhineb valmiskirjutatud näidendil, aga kõik see, mis seal vahepeal juhtub, on natukene lahtisem vorm. Ise nimetan seda ebadraamaks," rääkis tüki autor, lavastaja ja esitaja Christopher Rajaveer.

"Ma puutusin kooli ajal kokku Beckettiga ja see meenutas mulle neid hetki, mida ma tundsin, kui lugesin Beckettit. See absurditaju on seal väga tugevalt sees," sõnas lavastuse esitaja Märten Metsaviir.

Lavastaja Rajaveeri sõnul on tükk meelega teatri reeglitele vastu. "Kahe tegelase vahel puudub suhe, stseenid ei arene ega vii edasi, kulminatsiooni ja finaali pole. Ma natuke lammutan seda, millega iga päev olen harjunud draamateatris ja lavakunstikoolis õppejõuna," ütles Rajaveer.